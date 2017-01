Les BLS peuvent imaginer être actifs dans les transports longue-distance et faire concurrence aux CFF. Ce projet a été confirmé, pour la première fois, dimanche. La compagnie ferroviaire est la deuxième plus grande de Suisse. Elle est issue de la fusion, en 2006, du Chemin de fer du Lötschberg SA et des Transports régionaux du Mittelland.

L'entreprise bernoise, active dans le transport régional et de marchandises, n'a pas encore défini les lignes qui pourraient les intéresser, a dit à l'ats Markus Hügli son porte-parole, revenant sur une information de la «Schweiz am Sonntag». Les BLS veulent d'abord connaître les conditions posées par l'Office fédéral des transports (OFT).

L'OFT est en discussion avec les CFF, les BLS et la Schweizerische Südostbahn (SOB) en vue du renouvellement de la concession pour le trafic longue-distance. Celle-ci, actuellement délivrée uniquement aux CFF, prendra en effet fin en décembre 2017. La SOB avait indiqué en juillet dernier déjà qu'elle s'intéressait à l'exploitation de la ligne du Gothard.

La porte-parole de l'OFT, Florence Pictet, a indiqué dimanche que le but de ces discussions était une amélioration pour les clients. Un processus a été entamé en octobre dernier afin de trouver une solution consensuelle entre les trois compagnies. «Les travaux se déroulent de manière constructive et dans une bonne ambiance», a conclu Florence Pictet. (ats/nxp)