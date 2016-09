En prévision de l'abandon des minibars dans les trains dès 2017, les CFF adaptent leur offre en matière de restauration dans les InterCity et les EuroCity. Un service à la place sera disponible en 1ère classe.

L'abandon des minibars a été annoncé au début de l'année. Les CFF ont présenté mercredi à Zurich la façon dont ils entendent se repositionner dans le domaine de la restauration. Ce secteur restera déficitaire, mais les pertes seront «nettement réduites et passeront en dessous des 10 millions de francs».

Le parc des voitures-restaurant sera modernisé au cours des prochaines années. Dès 2021, plus de 120 de ces voitures circuleront sur le réseau contre 90 actuellement.

Offre régulière

Les CFF promettent en outre une offre régulière de restauration à bord de tous les trains InterCity et EuroCity. L'offre à l'emporter sera modifiée. Un service de restauration à la place sera installé dans la voiture 1ère classe à côté de la voiture-restaurant.

Les CFF poursuivent leur collaboration avec Starbucks, mais sous une autre forme. Seules les boissons chaudes seront encore disponibles, alors que les cookies et les muffins disparaîtront. Des marques de bières (Ittinger et Calanda) et du vin (en partenariat avec Mövenpick) compléteront l'offre.

Ce nouveau concept sera mis en oeuvre dès le 30 septembre dans la première voiture-restaurant Starbucks. La deuxième suivra une semaine plus tard. Ces deux voitures ont été adaptées. Une troisième voiture de réserve est prévue.

Ces voitures-restaurant circuleront comme aujourd'hui sur l'axe est-ouest. Les CFF testent actuellement une appli de commande pour téléphone portable pour le service de l'espace restauration des deux voitures-restaurant Starbuck.

Le nouveau concept de restauration sur le parc de voitures-restaurant des CFF devrait commencer au plus tard en décembre 2017. Les minibars seront abandonnés dès la fin 2017. (ats/nxp)