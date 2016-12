«C'est une histoire rocambolesque, absolument incroyable!» Borja Leguina (46 ans) a bien failli décevoir sa fille de 10 ans, dont l’iPod tant espéré aurait pu ne pas arriver à temps sous le sapin. Voire ne jamais arriver du tout.

Ce père de famille genevois s’y était pourtant pris bien assez tôt pour commander les cadeaux de Noël qui nécessitaient un envoi par correspondance. À l’instar du baladeur numérique d’Apple avec message personnalisé gravé sur le boîtier en aluminium. «La livraison était prévue pour le mardi 29 novembre», détaille cet ex-cadre bancaire devenu consultant. «J’ai appelé le service après-vente d’Apple Suisse une semaine plus tard pour savoir où était le problème. Ils m’ont expliqué que ma commande était restée bloquée en Europe depuis plusieurs jours sans en connaître les raisons.» La semaine suivante, le quadragénaire reçoit un appel téléphonique du transporteur DHL… «Leur service clientèle basé dans la région bâloise m’a expliqué que mon colis était retenu parce que j’avais quelque chose à voir avec une société du nom de Jaraco SA», raconte Borja Leguina. «Et qu’ils avaient besoin que je certifie par écrit que je n’avais pas le moindre lien avec cette entreprise. En fait, DHL m’a expliqué avoir croisé mes informations avec la base de données d’une agence gouvernementale américaine – l’Overseas Security Advisory Council –, qui dépend directement du bureau de la Sécurité diplomatique du Département d’État. Une procédure qui serait appliquée pour chacune de leurs livraisons.»

Une recherche Google plus tard, le Genevois apprend que ladite société a été radiée du Registre du commerce depuis… 1994. Mais que celle-ci se trouvait à la même adresse que lui, route de Frontenex 45. Un immeuble de six étages… «J’ai découvert que cette entreprise était détenue par un homme d’affaires irakien, détaille le quadragénaire. J’ignore s’il s’agissait à l’époque d’une société boîte aux lettres. Mais Google nous apprend qu’elle est restée référencée dans un registre du fisc américain.»

Ex-proche de Saddam Hussein

Selon nos informations, cette mystérieuse entité était active dans le négoce pétrolier depuis les années 1980, et son fondé de pouvoir ne serait autre qu’un ancien proche en Suisse du régime de Saddam Hussein, activement recherché à la chute du dictateur en 2003. «Je suis étonné que la Suisse ou l’Europe ne fassent rien pour empêcher cette intrusion des Etats-Unis dans la vie des citoyens qui ne font qu’acheter des produits sur des sites Internet, notamment basé en Suisse comme Apple.ch», dénonce Borja Leguina, dont les colis ont fini par être livrés in extremis jeudi. Contactée par «Le Matin», DHL indique que des investigations sont en cours à l’interne et qu’aucune communication ne pourra être faite dans l’intervalle sur ce cas.

«Le transporteur avait certainement le devoir de questionner ce Monsieur, car il est possible de mettre une très grande quantité de données sur un iPod, et en cas de litige c’est DHL qui serait poursuivi en justice», réagit Sébastien Fanti, préposé valaisan à la protection des données et avocat spécialisé dans les nouvelles technologies. «Je pense qu’il s’agit d’un processus automatisé; DHL doit probablement recevoir une alerte attirant leur attention sur ladite livraison. C’est la démonstration de la maturité des bases de données dont disposent les autorités américaines, et la pertinence de ces informations. Car même après autant d’années, on arrive encore à savoir qu’un risque pourrait se matérialiser.» (Le Matin)