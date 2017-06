Réunis en congrès, les Verts genevois ont désigné samedi 76 candidats à l'élection au Grand Conseil du printemps 2018. Paritaire, la liste pourra être élargie d'ici au mois d'octobre. Les Verts ambitionnent d'atteindre 14% des voix aux prochaines élections.

«Nous devons mettre toutes nos forces dans la bataille afin de contrer la droite», a enjoint le président des Verts Nicolas Walder. La députation écologiste au Parlement compte actuellement dix sièges, sept de moins qu'aux élections cantonales de 2009. Les Verts avaient 16 députés en 2005, 11 en 2001.

En choisissant des personnes engagées dans des associations citoyennes, le parti veut toucher des électeurs qui s'abstiennent habituellement. Samedi, 45 hommes et 36 femmes étaient candidats à la candidature. Toutes les femmes ont été désignées; 18 candidats ont moins de 30 ans. Les Verts espèrent ainsi contribuer à féminiser et à rajeunir le Grand Conseil. Six députés sortants se représentent.

Les trois candidats au Conseil d'Etat s'ajoutent en tête de liste. Le conseiller d'Etat sortant Antonio Hodgers, la présidente de la section Ville de Genève Marjorie de Chastonay et le conseiller administratif de Vernier Yvan Rochat ont été désignés en mars. La liste restera ouverte jusqu'à l'assemblée générale d'octobre afin de permettre à d'autres candidats potentiels de s'annoncer.

S'appuyant sur les récents succès électoraux des Verts dans les cantons de Vaud et du Valais, le Parti écologiste genevois part confiant. Il se dit convaincu que la population aspire à plus d'écologie et de justice. (ats/nxp)