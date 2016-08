C’est l’un des trois sports nationaux, mais la plupart des Romands sont ignares en la matière. Voici quelques tuyaux pour éviter de rougir si un touriste vous assaille de questions.

LA LUTTE, C’EST QUOI?

C’est un «duel entre deux individus puissants», dixit l’Association fédérale de lutte suisse. Le but: mettre l’adversaire sur le dos, sans lâcher sa culotte des mains. Le combat se déroule dans un cercle de sciure. Pour les adultes, il n’existe aucune catégorie de taille, de poids ou d’âge. La corpulence des athlètes doit permettre un équilibre entre force et rapidité.

QUELLES SONT LES RÈGLES?

La passe, nom donné au combat, dure de 5 à 8 minutes. Les lutteurs doivent commencer par se saisir mutuellement par la culotte et se mettre en place en collant leur menton sur l’épaule de l’adversaire. Ce qui pourrait apparaître de loin comme une étreinte amicale entre compagnons de beuverie éméchés donne rapidement lieu à une succession de prises bien étudiées. Une cinquantaine sont répertoriées sous des noms bucoliques tels que Brinzer, Buur, ou Wyberhaagge. La passe est terminée quand un des lutteurs est sur le dos, ou à la fin du temps réglementaire. Un jury de trois personnes joue le rôle d’arbitre et attribue les notes.

EST-CE QUE MES ANCÊTRES Y JOUAIENT?

Peut-être. Des fresques de la cathédrale de Lausanne montrent qu’on combattait déjà en s’agrippant aux vêtements de l’adversaire il y a 800 ans. La culotte, élément-clé, est apparue plus tard, quand la discipline a été récupérée par les bergers d’alpage de Suisse centrale. Un moyen de mesurer sa virilité à celle des hommes des autres vallées, sans pour autant abîmer ses habits. Après une période de prohibition du XVIe au XVIIe siècle – les autorités craignaient que les citoyens délaissent la messe pour les joutes – la lutte revient en force. Utilisée pour booster le sentiment national, elle devient un des symboles de la suissitude. La première Fête fédérale de lutte a eu lieu à Berne en 1895.

QU’EST-CE QU’ON GAGNE?

Des couronnes de feuilles de chêne en plastique. Et dans le meilleur des cas, un taureau. Pas de gains financiers, mais des prix en nature, qui vont cette année de la cloche de vache à la table rustique en passant par les skis, l’appareil de musculation et le tracteur. Et une dizaine de «prix vivants». En plus du taureau vedette, six génisses et trois chevaux. Mais la véritable récompense est d’ordre honorifique: le grand champion de Fête fédérale garde son titre de roi de la lutte à vie.

EST-CE UN SPORT DE BRUTES SANS PITIÉ?

Non. On surnomme les meilleurs lutteurs les «méchants», mais ce sport est en fait une discipline très civilisée. Les lutteurs doivent être vêtus de tenues propres et convenables et se présenter à l’heure précise, sous peine d’être disqualifiés. Et à la fin du combat, le vainqueur doit même épousseter la sciure du dos de son adversaire déchu. Malgré ces bonnes manières, «les petits accidents sont fréquents, presque lors de chaque fête», remarque Blaise Decrauzat, président de l’Association romande de lutte suisse. Tout est aussi fait pour ménager les perdants. Sifflets interdits dans les tribunes. Pas de mauvaise note possible, puisque le score le plus bas est de 8,25 sur 10. Et à la Fête fédérale, tous les participants repartent avec un prix.

OÙ SONT LES FEMMES?

On ne les trouvera que dans les tribunes. La participation des femmes aux joutes est interdite. Jusqu’à cette année, le règlement autorisait les combats mixtes jusqu’à 12 ans. Ils sont aujourd’hui également proscrits. La faute à un problème d’assurances. Les amatrices de lutte doivent se contenter de jouer au sein de leur propre association, fondée en 1992. «Elles sont 10 à 15 à pratiquer en Suisse romande», note Blaise Decrauzat. Mais pour la grande fête, les seules femmes qui pourront mettre les pieds dans l’arène sont donc les douze jeunes Fribourgeoises engagées comme «demoiselles d’honneur», revêtues de l’habit traditionnel du canton.

POURQUOI ALLER À LA FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE ET DES JEUX ALPESTRES?

La grande joute n’a lieu que tous les trois ans, et seulement tous les 15 ans en Suisse romande. Evénement le plus important de Suisse en termes d’affluence, battant même le Paléo, la grande kermesse folklorique suisse se prépare à accueillir 250 000 visiteurs, sur 90 hectares. De quoi susciter des vocations, alors que la lutte redeviendrait tendance depuis une vingtaine d’années. Les organisateurs se targuent d’avoir construit «le plus grand stade temporaire du monde». Les supporters ne seront pas de trop pour soutenir les athlètes romands, qui ne sont que 27 sur les 275 lutteurs en compétition. Et pour ceux que la lutte n’arrive pas à captiver, il y aura toujours la compétition de hornuss, le lancer de pierre, le yodel et la bière.

ET SI JE VEUX Y ALLER?

La fête a lieu d’aujourd’hui à dimanche sur le tarmac de l’aéroport militaire de Payerne. Les billets pour accéder aux combats de lutte sont épuisés, mais le reste de la fête est gratuit.

Informations et programme sur www.estavayer2016.ch.

(Le Matin)