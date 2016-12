Les étrangers sont plus enclins que les Suisses à pratiquer quotidiennement deux langues nationales. Selon les résultats tirés du dernier recensement fédéral de 2014, près de 20% des personnes issues de l'immigration le font, contre seulement 14% des Suisses.

Il apparaît que 80% des Suisses sont monolingues, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). Et 8% parlent une langue nationale et au moins une langue non nationale.

L'allemand majoritairement parlée au travail

La situation est tout autre chez les personnes issues de l'immigration, écrit l'OFS dans son Portrait de la Suisse. Si près d'une sur cinq parle quotidiennement deux langues nationales, elles sont près de la moitié à n'en parler qu'une, à côté d'une langue étrangère. Et près d'un étranger sur 13 résidant en Suisse dit ne pratiquer aucune des quatre langues du pays.

Dans le monde professionnel, la langue majoritairement parlée est l'allemand. Pour près de trois actifs sur quatre, elle est la langue de travail. Suivent le français (29%), l'anglais (18%), l'italien (13%) ou une autre langue (6%).

Le total est supérieur à 100% parce que nombre de travailleurs utilisent plusieurs langues professionnellement. Ils sont 17% à en parler couramment deux au travail et 9% trois. (ats/nxp)