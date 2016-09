Les Suisses pourraient bientôt manger des fruits de bonne qualité et contenant moins de pesticides. Le centre de recherche agronomique Agroscope participe à un projet qui explore des moyens innovants en faveur d'une production fruitière durable.

Face aux limitations strictes opérées ces dernières années en matière d'utilisation de produits phytosanitaires, des solutions innovatrices sont nécessaires pour que la production fruitière se poursuive dans ces conditions cadres, indique Agroscope mardi dans un communiqué.

Un projet de recherche transfrontalier a été lancé en ce sens dans la région du lac de Constance. A partir de vergers existants et de vergers modèles, qui serviront de terrain d'expérimentation, l'objectif est de montrer aux arboriculteurs comment produire des fruits de bonne qualité qui contiennent moins de résidus de pesticides.

L'influence du choix des variétés, les méthodes de culture, la protection contre les intempéries, les maladies et les insectes seront, entre autres, passées à la loupe.

Variétés moins sensibles

Les travaux de sélection ont permis de développer des variétés moins sensibles aux agents pathogènes. En associant de manière appropriée la variété et le système de production avec les différents moyens de protection contre les nuisances, il est possible de réduire en partie l'usage de produits de traitement spécifiques, voire y renoncer complètement, selon Agroscope.

Le projet est soutenu par des fonds d'encouragement de l'Union européenne et de la Confédération. Outre Agroscope, le Centre de formation et de conseil BBZ d'Arenenberg (TG), le Centre agricole LZSG de Flawil (SG), AGRIDEA, divers partenaires allemands et la Chambre d'agriculture du Vorarlberg à Bregenz (A) y participent. Le projet est dirigé par le Centre de compétence en arboriculture Bodensee KOB de Bavendorf (D). (ats/nxp)