Les petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse ont davantage conscience des risques liés à la cybercriminalité que par le passé, redoutant avant tout le vol des données. Pourtant, elles restent une minorité à se protéger.

Parmi les principaux risques pour leurs affaires, 12% des PME en Suisse citent le piratage comme une menace cruciale, soit quatre fois plus qu'en 2013, montre un sondage de l'assureur Zurich publié mercredi. Pratiquement autant s'estiment trop petites ou insignifiante pour être prises pour cible.

Certes, la conscience du danger a augmenté, mais 2,5% seulement des 200 firmes sondées dans le pays déclarent disposer d'une protection fonctionnelle et à jour, constate l'assureur. Une situation qu'il s'explique soit par l'absence d'expert informatique dans les comités de direction, soit par le prix souvent salé des mesures de protection efficaces.

Les petites de plus en plus visées

Les plus petites entreprises, tels que les restaurants ou salons de coiffure, sont de plus en plus visées, selon Zurich. De manière générale, les répondants craignent surtout le vol des données de cartes de crédit de clients, en raison des dégâts qui s'ensuivent sur leur réputation.

Néanmoins et sans surprise, pour 39% des répondants dans le pays, le manque de clientèle reste la préoccupation numéro un. La concurrence acharnée et l'érosion des marges (30%) figurent au deuxième rang, devant la perte de renommée, à laquelle les PME helvétiques tiennent tout particulièrement.

En comparaison internationale, 27% des 2600 PME sondées par Zurich dans 13 pays voient un risque majeur dans le vol des données. Une sur cinq cite les préjudices sur la réputation liés à la cybercriminalité. (ats/nxp)