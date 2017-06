Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) devra examiner si les réfugiés qui ont transité par la Hongrie peuvent y être renvoyés en vertu des accords de Dublin. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'indique en acceptant le recours d'un jeune Congolais.

L'intéressé était passé par la Hongrie avant d'arriver en Suisse. En principe, selon la procédure Dublin, il aurait dû être renvoyé dans ce pays. Dans un nouvel arrêt, diffusé vendredi, le TAF souligne qu'il importe, dans la mise en oeuvre des procédures Dublin, de tenir compte des changements importants survenus en Hongrie depuis l'été 2015.

Construction de murs en fil barbelé

La construction de murs en fil barbelé aux frontières hongroises, la création de centres d'hébergement en zones de transit et le recours à l'armée pour la surveillance des frontières y ont rendu l'accès à la procédure d'asile de plus en plus difficile.

De plus, les modifications législatives en vigueur dès juin 2015 en Hongrie ont encore péjoré les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Selon les nouvelles règles, il est prévu que les demandeurs d'asile soient hébergés dans des centres fermés sis dans les zones de transit de la frontière serbo-hongroise, ou envoyés vers des zones dites de «pré-transit» en Serbie.

Vu les incertitudes causées par ce récent changement législatif, le TAF admet le recours du jeune Congolais. Il indique qu'il ne lui est pas possible de se prononcer et qu'il appartient au SEM de rendre une nouvelle décision.

Examen des risques

Par conséquent, le Secrétariat d'Etat devra procéder à des investigations complémentaires. Il devra examiner les risques réels auxquels pourrait faire face le requérant en cas de transfert en Hongrie. Il devra également se prononcer sur l'éventuelle existence de défaillances systémiques, au sens du règlement Dublin III.

En avril dernier, le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) avait «exhorté» l'Union européenne à suspendre les transferts de demandeurs d'asile vers la Hongrie, après qu'une loi permettant la mise en détention systématique des migrants était entrée en vigueur dans ce pays.

L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) avait elle aussi demandé en mars dernier que la Suisse renonce dans le cadre des accords de Dublin à renvoyer des requérants d'asile en Hongrie.

2500 réfugiés concernés

Réagissant vendredi à la diffusion de ce nouvel arrêt, le SEM déclare vouloir procéder à une analyse de cette jurisprudence. Il indique que près de 2500 réfugiés sont actuellement concernés par une décision de renvoi en Hongrie.

«La Suisse examine chaque demande d'asile individuellement. Elle tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce», ajoute le SEM. (arrêt D-7853/2015 du 31 mai 2017) (ats/nxp)