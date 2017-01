Plusieurs siècles de pèlerinages

Depuis plusieurs siècles, la grotte Sainte-Colombe est fréquentée par des pèlerins en quête de guérison. On s’y rend en voiture, à moto, à vélo ou à pied. Dans la vallée de la Sorne, la cavité d’Undervelier jouissait d’une grande renommée au temps des princes-évêques, qui venaient y prier quand ils visitaient leurs forges. Selon Louis Vautrey, chanoine et historien delémontain du XVIIIe siècle, des malades de Lorraine, d’Alsace et de Bourgogne venaient y chercher la guérison.



Le jour de L’Assomption, la voûte naturelle accueille 200 pensionnaires des homes jurassiens. La première Journée des malades a été organisée en 1957 par la section jurassienne de l’Association des hospitaliers(ères) de Notre-Dame de Lourdes. Pour les brancardiers bénévoles qui attribuent à l’eau de la grotte des vertus bénéfiques, la cérémonie du 15 août est une façon de «renouveler dans le Jura le miracle de la grotte de Lourdes». Libre d’accès, la grotte accueille au mois de janvier le pèlerinage de la Chandeleur, ainsi que plusieurs célébrations sur demande, essentiellement des messes.



L’historien du XIXe siècle Louis Vautrey a rapporté que des estropiés arrivés dans la grotte Sainte-Colombe avec des béquilles ou sur des chariots seraient repartis valides. Des mamans baignant leurs enfants malades dans l’eau jaillissant du rocher en seraient reparties contentes en bénissant et glorifiant le Seigneur. Mais au XXIe siècle, l’assistant Jean-Paul Odiet ne croit guère au miracle, aucune guérison instantanée n’ayant été prouvée: «Il s’agit plutôt d’y prier dans la convivialité», dit-il.



Préposé à l’entretien de la grotte, André Simon n’était pas né quand la paroisse d’Undervelier organisait une procession annuelle avec prêtres, fanfare, chœur mixte et bannière, une fête abandonnée en raison de la circulation survenue vers 1930. Selon les archives de la bourgeoisie, des fouilles archéologiques attestent la présence de tribus dès le néolithique, vers 3000 av. J.-C.



Mais son nom et sa renommée, la grotte les doit à Sainte-Colombe. L’assistant pastoral Jean-Paul Odiet retient une hypothèse parmi d’autres: née dans une famille princière de Saragosse au IIIe siècle, Colombe a reçu l’appel de Dieu, a été baptisée à Vienne (Isère) et a fui les persécutions romaines en se cachant sous la protection d’un ours dans une cavité, face à la grotte où elle venait chercher une eau curative. Sa statue est vénérée dans la grotte d’Undervelier, mais ses reliques reposent à Sens, près de Paris.