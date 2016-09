C'est un débat-fleuve que va entamer ce lundi après-midi le Conseil national. Un jour après le rejet de l'initiative AVSplus (59,4% de «non»), il se penchera durant 4 jours sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Un projet concocté par le ministre Alain Berset, approuvé dans ses grandes lignes par le Conseil d'Etat. Mais largement durci par la commission préparatoire de la Chambre du peuple. Décryptage.

Que veut le projet du Conseil fédéral?

En raison du vieillissement de la population et des mauvais rendements des marchés financiers, l'AVS doit trouver 8,3 milliards de francs de plus d'ici 2030. L'objectif d'Alain Berset est clair: il veut assurer le financement des rentes pour les maintenir à leur niveau actuel. Il veut donc d'abord relever l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, tout en abaissant les rentes du 2e pilier via le taux de conversion. Le seuil d'entrée de cotisation à la prévoyance professionnelle serait abaissé de 25 à 20 ans. En contrepartie, le ministre propose que les assurés choisissent le moment de leur retraite entre 62 et 70 ans. Quant au financement futur de l'AVS, il propose de l'assurer par un relèvement de la TVA de 1,5 point maximum.

Qu'a décidé le Conseil des Etats?

Le Conseil des Etats a été la première Chambre à se pencher sur le sujet l'automne dernier. Les sénateurs ont accepté de suivre dans les grandes lignes le projet d'Alain Berset. Ils ont donc rehaussé l’âge de la retraite AVS des femmes de 64 à 65 ans et ont abaissé le taux de conversion de 6,8% à 6%. Pour faire passer la pilule, les sénateurs ont décidé d’accorder un supplément de 70 francs par mois sur les nouvelles rentes AVS des personnes seules. Ce supplément sera financé par une augmentation des cotisations de 0,3 points à charge égale entre employé et employeur. La rente de couple serait elle aussi rehaussée de 150 à 155%. Enfin, le Conseil des Etats souhaite que les employés commencent à cotiser à la prévoyance dès 18 ans déjà.

Que souhaite la commission du National?

La commission de la sécurité sociale a durci fortement la version du Conseil des Etats et celle du Conseil fédéral. Elle a d'abord biffé le bonus de 70 francs prévu par les sénateurs pour tous les nouveaux rentiers AVS et renoncé au relèvement de 150 à 155% du plafond applicable à la rente de couple; mais elle a a concocté une solution qui vise à introduire un mécanisme pour augmenter automatiquement l'âge de la retraite à 67 ans, si le fonds AVS ne couvre plus que 80% de ses dépenses. Les assurés pourraient toujours choisir le moment de leur retraite entre 62 et 70 ans, mais avec une perte ou un bonus financier à la clé. Enfin, la commission veut que les prestations actuelles ne soient garanties que pour les personnes d'au moins 50 ans le 1er janvier 2018. Ce qui fait que les grands perdants de sa version serait les Suisses âgés aujourd'hui de 40 à 50 ans.

Quels sont les positions des partis?

Du côté de la gauche, PS et Verts en tête sans oublier les syndicats, la proposition de faire passer la retraite à 67 ans sans compensation des rentes AVS est qualifiée de «plus grand démantèlement social de l’histoire» et «politiquement irresponsable». Quant à la retraite à 65 ans des femmes, elle doit s'accompagner de contreparties, notamment en termes d'égalité salariale, exigent-ils. Au centre, on dit oui à l'harmonisation de l'âge de la retraite à 65 ans mais celle à 67 ans passe mal également. Conscient du risque que la proposition de la commission fasse capoter tout le projet, le PDC appelle à soutenir la version du Conseil des Etats, la seule à son sens susceptible d'obtenir le soutien de la population. Enfin à droite, le PLR, représentant du patronat, abonde bien évidemment dans le sens de la commission, mais refuse d'augmenter les cotisations salariales jugées comme un poison pour l'économie. L'UDC défend elle aussi ce système automatique d'adaptation de l'âge de la retraite en fonction des finances de l'AVS.

Que va-t-il se passer lors du débat?

Le débat va durer 4 jours. Selon la presse, l'UDC va proposer de diviser le paquet en trois étapes, avec une première tranche qui comprendra la hausse de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans et une augmentation de 0,3% de la TVA au profit des caisses de l'AVS. Suivra la baisse du taux de conversion des caisses de pension et la retraite à 67 ans, si les finances de l'AVS passaient dans le rouge. Pour le parti, le paquet actuel qui comprend ces trois éléments en un seul bloc n'a aucune chance devant le peuple. Mais la gauche montre déjà les dents, estimant qu'il ne s'agit que d'une manœuvre pour faire capoter le projet. Le PS craint en effet que diviser la paquet ne fasse que le détruire. Les Verts ont également fait savoir qu'ils s'opposeraient à toute tentative de «saucissonnage». (nxp)