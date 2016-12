«Ce n’est pas parce que l’on est dans un fauteuil roulant que l’on a droit à tout. Mais pas à moins», déclare Patrick Bussard, le compagnon de Christine, atteinte de sclérose en plaques, en fauteuil roulant depuis 25 ans. Le couple adore le théâtre, le cinéma. «On ne sort pas que pour aller chez le médecin», s’amuse Patrick. Le cinéma justement. «Nous allions régulièrement au City qui possède une bonne programmation. Il y avait quatre places en milieu de salle où l’on pouvait se poser avec une bonne vision», explique Christine. Mais ça, c’était avant que le cinéma de la rue des Eaux-Vives, à Genève, ne soit rénové.

Christine et Patrick ont découvert dans la presse la salle aux fauteuils orange à l’occasion de la réouverture, fin novembre. Nouvelle caisse, WC pour handicapés, écran plus large, etc. «Un portfolio de photos nous a mis la puce à l’oreille: la salle était désormais pourvue de gradins.» Les places pour personnes à mobilité réduite? Confinées au premier rang, aux deux extrémités où l’on peut dévisser les fauteuils pour installer une chaise roulante.

Seulement entre être assis dans un siège profond de cinéma et regarder un film sur une chaise roulante la nuque tirée en arrière, il y a une sacrée différence. Patrick, pas du genre à se laisser faire, appelle l’architecte et l’association Fonction cinéma, maître d’œuvre de l’ouvrage. «On nous a répondu que rien n’avait été demandé et que la place était suffisante. L’architecte a ajouté qu’il serait toutefois possible d’envisager d’aménager la salle. Pourquoi ne pas l’avoir fait pendant la rénovation, lui ai-je demandé. Il m’a été répondu que cela aurait généré des surcoûts.» Patrick rappelle au passage que la loi prévoit de rendre accessibles les lieux culturels lors de rénovations et qui plus est lorsque de l’argent public est attribué. Le cinéma Le City fait en effet partie des quatre cinémas indépendants ayant bénéficié d’une aide de la Ville de Genève, à hauteur de 3,46 millions.

«Tout simplement scandaleux»

La conseillère municipale PLR Sophie Courvoisier, qui défend au quotidien les minorités et les personnes âgées vulnérables – elle est à la tête de l’Association Alzheimer Genève –, ne comprend pas: «Si les places pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas adaptées, c’est tout simplement scandaleux.» Elle rappelle que le PLR s’était d’ailleurs opposé à l’octroi de l’aide conséquente de la Ville de Genève.

Et du côté de la salle des Eaux-Vives? La directrice de Fonction cinéma, Aude Vermeil, assure que «le maximum a été fait pour l’accessibilité dans le cadre de la rénovation. Mais les locaux sont ce qu’ils sont, on ne peut pas faire des miracles.» «Nous avons fait une pondération entre l’amélioration globale et l’accès handicapés. Le premier rang n’est jamais idéal», constate-t-elle énervée par cette «polémique».

Christine et Patrick espèrent en tout cas que les autres cinémas qui doivent être rénovés dans le cadre de la subvention seront mieux adaptés: «Il suffit souvent d’un peu de bon sens!» Et le bon sens, c’est gratuit! (Le Matin)