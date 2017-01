Plus de 4000 Suisses ont déjà scellé un pacte sur cette application, qui se targue d’un taux de réussite de 92%. Le concept? Vous pariez de l’argent sur vos objectifs sportifs et remportez celui de ceux qui échouent. Dans le même registre, My Money Time récompense ses utilisateurs les plus appliqués par des bons d’achat dans des magasins sportifs partenaires. Le montant est relatif au nombre de kilomètres parcourus ou de calories dépensées.

S’entourer pour se motiver. C’est le credo des applications comme PumpUp, un équivalent d’Instagram réservé aux sportifs pour partager leurs exploits et s’inspirer mutuellement. D’autres, comme Need Sporty, permettent de trouver des partenaires près de chez soi et de créer une communauté en fonction de ses affinités sportives.

Les Fêtes sont finies, il est temps de passer aux choses sérieuses. La nouvelle année est pour beaucoup l’occasion de repartir sur des bases saines et de mettre en pratique ses bonnes résolutions. Les gérants de salle de fitness en sont les premiers témoins. Chaque année, début janvier, le nombre d’inscriptions explose. Mais tenir ses objectifs sur le long terme est une autre histoire. «Environ 30% de ces nouveaux clients abandonnent au bout de trois mois», constate Julien Poussard, manager de l’une des salles Activ Fitness à Lausanne. Que l’on s’active par culpabilité ou par passion du sport, le nerf de la guerre, pour durer, c’est la motivation.

Les développeurs misent sur cette ressource pour produire et décliner quantité d’applications pour smartphone qui tiennent le rôle de coaches. Et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept et à moindre coût. Sans avoir recours à des bracelets connectés ou autres gadgets, elles sont capables de compter vos pas et vos calories dépensées, de mesurer vos performances, votre pouls, de vous rappeler que vous devez bouger ou boire, de vous montrer des exercices et parfois même de vous payer pour récompenser vos efforts (voir encadré).

«Les téléphones sont partout! s’exclame Hervé Wagneur, responsable des opérations de la chaîne NonStop Gym. Les clients – majoritairement des femmes – les emportent entre chaque machine. Il y a tellement d’applications que les consommateurs sont presque perdus. Pour l’heure, difficile de la chiffrer, mais cette tendance semble avoir un impact favorable sur la fréquentation de nos salles. Ces applications poussent nos jeunes membres à vouloir se dépasser et à s’entraîner plus souvent.» Même son de cloche du côté de Let’s Go Fitness. «Certaines personnes qui n’osent pas se rendre dans un fitness prennent ainsi confiance en commençant chez elles. Et finissent par s’inscrire», suppose Thibault Fornier, responsable marketing de la chaîne. C’est compter sans les onglets omniprésents de partage qui invitent les utilisateurs à afficher leurs exploits et à influencer leur réseau.

Risques de blessures

Si gérants de salle et coaches sportifs voient cette évolution d’un bon œil, ils tiennent toutefois à mettre les utilisateurs les plus assidus en garde. «Les programmes proposés sur smartphone sont très peu personnalisés. On pioche dans une bibliothèque existante. Ils ne tiennent pas compte de toutes nos spécificités, ce qui induit le risque de se blesser», souligne Thibault Fornier. «Ces applications répondent à un besoin simple: celui d’être stimulé, lance Ken Porchet, coach indépendant. Comme les gens passent une grande partie de leur temps sur leur smartphone, cette méthode renforce au quotidien l’idée de faire du sport. L’influence est visible sur leur motivation à long terme, et c’est une très bonne chose. Maintenant, on ne plaisante pas avec sa santé! Tout ce qui peut pousser les gens à bouger est une bonne chose, mais tout le monde ne détient pas les connaissances techniques nécessaires. Les coaches virtuels sont un complément intéressant, mais ne doivent pas pour autant remplacer l’assistance de vrais professionnels.»

Pour l’heure, pas d’inquiétude. Aucune des grandes chaînes contactées n’a constaté de variation dans la demande auprès d’entraîneurs personnels. «Au contraire, puisque les gens s’exercent davantage, ils font potentiellement plus appel à des coaches, remarque Hervé Wagneur. Certains pros utilisent d’ailleurs eux-mêmes des applications de ce type pour accompagner les clients dans leur démarche.»

En revanche, des méthodes d’entraînement farfelues proposées sur Internet donnent lieu à de nouvelles modes pour le moins étranges, comme en témoigne Julien Poussard: «La tendance la plus inquiétante consiste à détourner l’utilisation des machines de leur vraie fonction et à faire des mouvements totalement inadaptés.» Mais les sources d’inspiration les plus hétéroclites apportent aussi leur pierre à l’édifice. «On observe une plus grande variété dans les exercices, s’enthousiasme Hervé Wagneur. Avant, on n’aurait jamais vu quelqu’un faire des pompes en colonne droite. Maintenant, oui!» (Le Matin)