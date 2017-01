D'où vient ce mouton? Cette question a été la première qui est venue à l’esprit d’Yves Bechtel, un agriculteur de Champoz, dans le Jura bernois, quand il a aperçu ce solitaire sur ses terres. La présence dans la région de cet animal domestique devenu sauvage était une énigme: «Personne ne l’a jamais réclamé, personne ne sait d’où il vient», a-t-il déclaré au Journal du Jura.

Son origine restera mystérieuse après la découverte par l’agriculteur de sa dépouille au pied d’une falaise, entre Noël et Nouvel-An. «Il a fait une chute dans les rochers», confirme le garde-faune Louis Tschanz.

«Un propriétaire est non seulement tenu de garder son bétail sur ses terres, mais aussi de tout entreprendre pour le récupérer s’il s’enfuit», indique Sébastien Balmer, chef d’intervention pour la surveillance régionale de la faune. Les éleveurs ont été contactés les uns après les autres, mais personne n’a réclamé le mouton de la montagne du Moron, pas même le berger passé en transhumance dans le coin. L’animal y a vécu caché, dans une région appréciée des randonneurs depuis la construction d’une tour panoramique dessinée par l’architecte tessinois Mario Botta. Et ceux qui ont eu la chance de l’observer se sont bien gardés de signaler sa présence. Parmi eux, l’ancien maire de Champoz André Mercerat: «Il fallait protéger le mouton du stress et ne pas en faire une attraction touristique», précise-t-il.

Pas de prédateur

Le secret a été bien gardé. Il y avait très peu de chances de croiser la bête par hasard: «Le mouton se tenait à l’écart des sentiers pédestres, sans jamais chercher à s’éloigner», indique l’ancien maire. Des propos qui corroborent ceux tenus dans Le Journal du Jura par Yves Bechtel: «Il avait vraiment son secteur dans la forêt. Il faisait des allers-retours dans un cercle d’une centaine de mètres.»

«Ce n’était pas une bête sauvage, on pouvait l’approcher», note André Mercerat. Ceux qui lui ont apporté du foin, de la salade ou du sel ont toutefois fait chou blanc. «Le mouton a refusé cette nourriture, préférant l’herbe des prés et l’écorce des hêtres.» L’ex-maire de Champoz a observé discrètement l’animal durant quatre ans, sa plus belle photo remontant à l’automne dernier. «Le lynx préfère le gibier, si bien que ce mouton n’avait pas de prédateur», explique-t-il.

La présence d’un animal domestique parmi les bêtes sauvages n’a par ailleurs pas inquiété le garde-faune Louis Tschanz, aucune épizootie n’ayant été signalée dans le Jura bernois ces quatre dernières années. En Valais, dans les Grisons ou dans l’Oberland bernois, le mouton aurait par contre été pris pour cible. «Si un animal domestique est susceptible de transmettre une maladie, il doit être abattu», assène Sébastien Balmer. Une remarque qui vaut pour les chamois atteints de conjonctivite. (Le Matin)