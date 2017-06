Le retrait de l'effet suspensif ne signifie pas que les deux recours sont sans fondement. Ils seront examinés après le 18 juin, a précisé le préfet qui n'écarte pas une annulation de la votation selon le résultat si les interventions contestées devaient être considérées comme «juridiquement inadmissibles».

Dans un premier recours, 14 citoyens contestent le courrier envoyé par le Conseil municipal à majorité autonomiste aux parents des enfants fréquentant l'école à journée continue. Dans le second, 5 citoyens contestent le courrier envoyé par le maire autonomiste Marcel Winistoerfer aux enseignants de l'école obligatoire.

Dans les deux cas, les recourants estiment que la démarche contestée constitue une «intervention inadmissible» dans la campagne qui se déroule en vue de la votation du 18 juin.

Crémines et Grandval

Dans un autre dossier, la préfecture a indiqué que rien ne s'oppose à ce que les exécutifs de Crémines (BE) et de Grandval (BE) retirent leur demande d'un vote communaliste sur leur appartenance cantonale. Le préfet du Jura bernois a donc rejeté des recours déposés dans ces deux villages proches de Moutier.

Le préfet Jean-Philippe Marti considère que rien n'empêche les exécutifs de prendre des décisions contestées. La compétence de présenter ou de retirer la demande de vote communaliste est de la compétence de l'exécutif. Un éventuel recours auprès du Tribunal administratif bernois n'aurait pas d'effet suspensif.

Les exécutifs de Crémines et de Grandval ont annoncé début mai le retrait de leur demande d'un vote sur leur appartenance cantonale au cas où Moutier décidait de rejoindre le Jura. Les autorités ont pris cette décision après le dépôt d'une pétition contre le vote communaliste. (ats/nxp)