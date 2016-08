Actuellement, une étrangère mariée à un Suisse ou un étranger marié à une Suissesse peut bénéficier de la naturalisation facilitée après trois ans de vie matrimoniale et cinq ans de séjour en Suisse. Elle n'est en revanche pas offerte aux couples liés par un partenariat enregistré.

Pour obtenir le passeport à croix blanche, l'étranger bénéficie des mêmes délais raccourcis. Mais il doit passer par une naturalisation ordinaire beaucoup plus fastidieuse, liée notamment à un examen et avec des chances de succès plus réduites.

En mars, le National a adopté par 122 voix contre 62 un projet mettant partenariat enregistré et mariage sur un pied d'égalité. Celui-ci passe par une modification de la constitution.

Cette dernière ne donne actuellement à la Confédération la compétence de régler directement l'acquisition et la perte de la nationalité que dans les cas de filiation, de mariage et d'adoption. Il s'agirait donc d'ajouter le partenariat enregistré.

Mariage pour tous

Un autre projet nécessiterait une modification de la constitution. La commission des affaires juridiques du National planche sur un projet de mariage pour tous. Issu d'une initiative vert'libérale, celui-ci devrait permettre aux couples homosexuels de se passer la bague au doigt, mais aussi aux couples hétérosexuels de conclure un partenariat enregistré.

Une fois que ce projet aura été rédigé, on pourra savoir quelles règles seront encore nécessaires pour instaurer une égalité en matière de naturalisation, fait valoir la commission du Conseil des Etats. (ats/nxp)