La Société des employés de commerce suisse soutient le projet de prévoyance vieillesse 2020 soumis au peuple le 24 septembre. Les délégués de cette faîtière syndicale, forte de 47'000 membres, se sont clairement exprimés en faveur d'une réforme qui va «dans la bonne direction» lors de leur assemblée à Yverdon-les-Bains (VD) samedi matin.

La mise en place de la réforme «sera exigeante et sollicitera le monde politique et l?administration», écrit la Société des employés de commerce suisse (secsuisse) dans un communiqué. A ses yeux, les conséquences sur l'emploi de la numérisation croissante et la situation des employés âgés sur le marché du travail constituent les autres «plus grands défis à relever».

Etat et entreprises sont ainsi appelés à mettre en place des incitations afin d?apporter leur contribution à une politique de la vieillesse économiquement et socialement juste, affirme le président de la secsuisse et conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH), cité dans le communiqué. Des réponses et des mesures sont également attendues de la part de la direction de l'association, a-t-il précisé. (ats/nxp)