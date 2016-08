La nuit tropicale la plus chaude a été enregistrée à St. Chrischona (BS), avec 22,9 degrés. La Suisse romande n'a pas été épargnée par le phénomène climatique, 21,7 degrés ayant été relevés à Vevey (VD), 20,7 à Lausanne, 20,2 à Pleigne (JU) et Evionnaz (VS), ou encore 20 degrés au Bouveret (VS), indique vendredi MeteoNews dans un communiqué.

La vague de chaleur devrait encore se poursuivre durant la journée, avec des températures allant jusqu'à 34 degrés. Les nuits étant déjà nettement plus courtes qu'en juillet, cette chaleur nocturne n'en est que plus que remarquable, selon MeteoNews. (ats/nxp)