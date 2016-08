Il n’est même pas 10h, mais la plupart ont déjà fait tomber la chemise à edelweiss. Le thermomètre frôle les 30 degrés. Des grappes de gaillards à torse nu, dégoulinant de sueur, déambulent entre les tentes et s’activent pour mettre en place leur campement.

Beaucoup sont déjà installés. «Nous sommes arrivés d’Uri hier, nous étions les premiers au camping!» fanfaronne Rolf, la trentaine, qui sirote une bière, bien calé dans sa chaise. «Ça, c’est le petit-déjeuner», sourit-il en pointant sa canette. Le groupe d’Uranais a même prévu une petite piscine gonflable pour se rafraîchir.

Une beuverie tout confort

Ils ne sont pas les seuls à avoir déployé les grands moyens pour optimiser le standing de leur week-end festif. Grils, matelas gonflables, générateurs de courant, remorques frigorifiques… Certains ont carrément débarqué au camping en camion pour transporter tout ce matériel, comme cette vingtaine de Saint-Gallois qui descendent des verres de cidre en faisant tourner des cigares depuis 7h du matin. «On a prévu 120 litres de bière saint-galloise et 400 litres de bière appenzelloise, sans compter les litrons de cidre maison.»

Les joyeux lurons ont la biture organisée: ils humidifient des morceaux de papier ménage qu’ils se collent sur le dos pour rester au frais. «Quand il fait plus de 30 degrés, c’est trop chaud pour aller voir les combats, explique Sami Arnold, charpentier de 29 ans. On n’a pas le choix, on est obligés de rester ici faire la fête.»

Rare figure féminine au milieu de cette concentration de testostérone, Nadine, Bernoise de 21 ans, ne compte pas passer le week-end sous sa tente à boire des coups. «Je suis venue de Langnau pour voir la lutte. C’est le côté fair-play de cette discipline qui me plaît, explique la petite blonde, en plantant ses sardines. «J’aime aussi le hornuss! D’où je viens, c’est un sport très populaire, chaque village a sa petite équipe.»

Quant à Beat, la cinquantaine, installé sur un campement voisin, on ne saura jamais s’il est là pour la lutte ou le hornuss. Son discours fait peu de sens. «Jean-Gwiiiii!» s’exclame-t-il hilare en lisant le badge de notre photographe. On fait remarquer à son comparse, occupé à engloutir des carrés de saucisson, qu’il a l’air déjà ivre. «Non, il est encore bourré d’hier soir», rectifie le jeune homme.

Ambiance plus sage quelques mètres plus loin, où des gymnastes argoviens sortent à la file de longues tables d’un camion. «Pour cette parcelle de 400 m2, nous avons payé 2700 francs. Mais nous sommes trente!» explique le cuistot de l’équipe, Robert Strebel. Trente francs par nuitée et par personne: le budget camping grimpe vite.

Plus petit comité pour les Herrmann, pour qui la lutte est une passion familiale. Julien, le fils, est un ancien lutteur devenu arbitre. Il n’a plus remis la culotte depuis un accident de voiture qui lui a brisé des vertèbres. Avec son père et sa mère, il va passer le week-end dans l’arène: «Pas question de louper un seul match!» (Le Matin)