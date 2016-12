Ça ressemble à une caméra cachée, mais la situation vécue par un charpentier bernois travaillant sur un chantier à Yvonand (VD) est bien réelle. Les trois garages préfabriqués loués depuis un an pour y entreposer l’outillage ont disparu un beau matin de la semaine dernière. Pas avec leur contenu, ce qui a rendu cette disparition d’autant plus incompréhensible.

Il mène son enquête

«Des voleurs qui prennent le contenant et délaissent le contenu, ça m’a paru bizarre», raconte Pierre Messerli, charpentier à Corcelles (BE). Sa première préoccupation a été de mettre son bien à l’abri. Entre les outils pour la charpente et ceux pour la toiture, comme les perceuses et les circulaires, il y en avait pour 40 000 francs, avec le matériel de montage. Tout a été retrouvé, «c’est un miracle que rien n’ait été emporté», comme le fait remarquer Pierre Messerli. Et tout était mélangé: «Quelle perte de temps pour m’y retrouver!»

Parallèlement à la plainte déposée, cet artisan a mené sa propre enquête pour en avoir le cœur net. Première démarche: s’assurer que le propriétaire des trois garages a bel et bien touché le loyer qu’il lui a versé. C’était le cas. Seconde vérification: le propriétaire du terrain a-t-il, lui, reçu sa location? Réponse affirmative. Troisième et dernière personne impliquée dans la transaction: le transporteur fribourgeois qui a acheminé les garages préfabriqués de Zurich à Yvonand. L’identifier n’a pas pris trop de temps: «Les transporteurs capables de convoyer des entrepôts de 15 tonnes et de 20 m3 ne sont pas légion», indique le charpentier.

C’est là que se trouvait le fin mot de l’histoire. «Il n’avait pas été payé par celui qui m’a loué les garages», révèle Pierre Messerli.

Un prestataire de services qui s’approprie la marchandise transportée pour se rembourser 2000 francs d’impayés, c’est parfaitement illégal. Mais entre entrepreneurs indépendants, on sait faire preuve de compréhension, comme en témoigne Pierre Messerli: «Le transporteur ignorait que le mauvais payeur m’avait loué les garages.» Pas question donc de l’accabler: «Il n’a pas été payé pour un travail effectué. Sa réaction n’est pas légale, mais elle est compréhensible: le système ne protège pas les artisans.»

Ses outils, Pierre Messerli les a désormais répartis en différents endroits. Le chantier a pris du retard, mais le client du charpentier a compris la situation survenue jeudi dernier: «Les charges administratives, les complications fiscales, les chicanes pseudo-sociales ont tellement augmenté en Suisse depuis trente ans que le niveau de débordement est atteint pour les entreprises établies et les indépendants en Suisse.» (Le Matin)