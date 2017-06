Le plus grand pont en arc de Suisse sera ouvert officiellement au trafic le 22 juin près de Pfäfers (SG). La construction du pont Tamina a duré quatre ans. Une fête populaire est organisée sur le pont de vendredi à dimanche.

L'ouvrage mesure 475 m de long avec une portée de 260 m, ce qui en fait aussi l'un des ponts en arc les plus grands d'Europe. Les travaux ont coûté 56 millions de francs. Le pont Tamina permet de relier les communes de Pfäfers et Valens (SG) qui sont séparées par une gorge. Grâce à la nouvelle construction, il ne faudra plus que dix minutes, au lieu de 15 à 20, pour aller d'un village à l'autre. La route actuelle sera fermée au trafic. Des glissements de terrain s'y produisent régulièrement depuis des années. (ats/nxp)