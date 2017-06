Les différents postes

Le message sur l'armée 2017 porte en tout sur 2,1 milliards de francs. Il se divise entre 3 postes.



Le programme d'armement 2017 est devisé à 900 millions. La moitié (450 millions) est destinée à la prolongation de l'utilisation des avions de combat FA-18. Deuxième gros poste: 225 millions destinés au réapprovisionnement extraordinaire des stocks de munitions. Le programme prévoit en outre 175 millions pour le maintien entre 2018 et 2022 de la valeur du système intégré d'exploration et d'émission radio IFASS. Enfin, 50 millions sont destinés à l'acquisition de composants informatiques pour le centre de calcul Campus situé à Frauenfeld.



Le programme d'investissement comprend des crédits qui étaient jusqu'ici adoptés dans le cadre du budget ordinaire. Devisé à 750 millions, il se divise en trois blocs: études de projets, essais et préparatifs d'achats (173 millions), équipement personnel et matériel à renouveler (421 millions) et munitions d'instruction et gestion des munitions (156 millions).



Le programme immobilier porte sur 461 millions au titre du programme immobilier. Le plus gros crédit concerne la construction du nouveau centre pour systèmes aéronautiques à Emmen (LU). Le Conseil fédéral demande deux fois 31 millions pour l'aérodrome de Payerne (construction d'un centre d'instruction de lutte contre le feu et assainissement des surfaces d'exploitation affectées au service du sol). Vingt-sept millions sont destinés à la location de biens immobilliers à Epeisses et Aire-la-Ville (GE) et seize millions à l'assainissement et au renforcement de l'installation de télécommunication en Valais.