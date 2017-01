Le nourrisson avait 10 jours lorsqu’il a présenté des signes de suffocation après la prise de sa dose quotidienne de vitamine D. Un cérémonial prophylactique pour tout parent, qui a tourné au drame le 21 décembre à Paris. Le bambin meurt d’un arrêt cardio-respiratoire. Ce médicament – essentiel durant les 12 à 18 premiers mois de vie d’un nouveau-né – favorise l’absorption et la fixation du calcium, le bon développement des os et, partant, la croissance. Depuis la tragédie, tous les regards convergent vers l’Uvestérol D, produit par le laboratoire Crinex, mais surtout vers son mode d’administration: une pipette à introduire directement dans la bouche des bébés et dont il est épineux de réguler le débit.

100 cas déjà alarmants

Le produit n’est nullement en cause. Ce qui est incriminé, c’est bien la seringoutte. À ce stade des investigations, le lien de causalité entre l’administration par pipette et le décès de l’enfant paraît hautement probable. Il n’en a pas fallu davantage à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et à l’Agence de sécurité des médicaments pour décider de retirer l’Uvestérol D du marché hier matin.

Les experts et autres professionnels français, actifs dans le domaine, crient au loup. Nombreux sont ceux qui, depuis 2006 déjà, alertent les autorités sanitaires de la survenance de malaises, de nausées, de vomissements, de fausses-routes (troubles de la déglutition) et de réactions vagales (ralentissement du cœur) chez les tout-petits. Près de 100 cas ont été répertoriés en dix ans. Cette solution buvable, et surtout son dispositif d’administration, était du reste surveillée par les commissions de pharmacovigilance. Le fabricant Crinex avait même modifié la forme de la pipette pour éviter une prise trop rapide.

Alors pourquoi attendre un premier décès? Pourquoi ne pas donner ce complément vitaminique sous forme de gouttes, s’interrogent les médias de l’Hexagone? En Suisse, une fois la bombe désamorcée, à savoir que la substance active n’est pas suspectée, mais uniquement la seringoutte, les esprits n’ont pas eu le temps de s’échauffer.

«Quatre préparations sont autorisées en Suisse. Toutes sous forme de gouttes à mélanger dans le biberon, à donner avec une cuillère de bouillie ou de purée, explique Danièle Bersier, responsable communication de Swissmedic. Nous recommandons la position (semi-) assise du nourrisson pendant la prise et quelques minutes après. Depuis 1938, date du premier médicament à base de vitamine D autorisé, aucune complication grave n’a été répertoriée.» Et la communicante du gendarme des médicaments d’insister: «Si vous avez acheté de l’Uvestérol D en France, ne l’utilisez pas.» (Le Matin)