Malgré sa volonté de briguer un quatrième mandat au gouvernement, Pascal Broulis affirme garder la même motivation et la même passion à exercer le pouvoir. Et s'il conservait encore ce pouvoir après son mandat politique, à la tête du Conseil d'administration de la BCV par exemple ? «Je n'y songe pas, comme je ne songe pas au Conseil fédéral. On ne sait jamais». Sur sa relation avec Pierre-Yves Maillard, le Grand Argentier PLR déclare simplement: «Les impôts de ma main permettent de financer le social et la santé.»

Du mardi au vendredi à 18h20, le journaliste Nasrat Latif de «La Télé» reçoit les candidats au Conseil d'Etat pour une interview original et percutante. Voici le dernier entretien, en collaboration avec «Le Matin» et «LFM la radio». La prochaine invitée est Céline Misiego, ce mardi 11 avril à 18h20.

Retrouvez tous les autres face-à-face sur la page Facebook de l'émission. (Le Matin) (Le Matin)