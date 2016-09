C’est un procès sous haute surveillance qui débute, lundi, devant le Tribunal criminel de Genève: celui de Fabrice A., 42 ans, l’homme qui a assassiné Adeline, jeune sociothérapeute de l’établissement de La Pâquerette. C’était le 12 septembre 2013 dans un bois de Versoix (GE), à l’occasion d’une sortie autorisée. Du 3 au 14 octobre prochain, le Franco-Suisse, déjà condamné à 20 ans de prison pour deux viols, devra répondre de ses actes odieux. Aux abords du Palais de Justice, dans la vieille ville, «les mesures de sécurité seront renforcées, c’est logique au vu d’un procès d’une telle envergure», confirme Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police genevoise. Sur le dispositif engagé, le policier ne délivre pas de chiffre. «Le périmètre sera gardé par la brigade d’intervention et la brigade de sécurité publique.» Des tireurs d’élite sont-ils mobilisés? Silence radio. «Il y a les mesures visibles et les autres», ajoute un policier.

Le but est évidemment d’empêcher toute tentative d’évasion d’un détenu qui a toujours réussi à tromper son monde, mais, aussi, de le protéger. Les risques? Ils peuvent émaner de proches de victimes, de gens s’improvisant justiciers et, pourquoi pas, d’anciens camarades de détention de l’accusé. Rappelons qu’après la mort d’Adeline les sorties et permissions de tous les détenus avaient été supprimées.

Détecteurs de métaux

Voilà pour les mesures extérieures au Palais de Justice. A l’intérieur, contrôles obligatoires. Le public sera soumis à des fouilles. Des portiques détecteurs de métaux seront installés à l’entrée de la grande salle du tribunal pour les avocats, les parties plaignantes, la quarantaine de journalistes accrédités et toutes les personnes souhaitant assister aux audiences. «La salle comporte 240 places», explique Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire, rappelant qu’un dispositif de sécurité est désormais systématiquement mis en place lors des procès devant le Tribunal criminel. Et d’ajouter: «Hormis l’affluence et la couverture médiatique qui s’y rapportent, ce procès n’est finalement, en matière de sécurité pour le pouvoir judiciaire, pas différent d’un autre. Toutefois, une affluence particulièrement importante est attendue. Celle-ci entraînera un temps d’attente plus long que d’habitude. Il est donc conseillé aux personnes souhaitant assister aux audiences de venir bien à l’avance, et sans trop d’effets personnels encombrants. Il est enfin demandé au public de suivre les indications fournies par les agents de sécurité du pouvoir judiciaire présents.»

Ce sont les membres de la brigade d’intervention qui accompagneront, chaque matin, le meurtrier au Palais de Justice dans l’un de leurs véhicules blindés. Depuis son extradition de Pologne en décembre 2013, Fabrice A. est incarcéré à la prison du Bois-Mermet (VD). Mais pour éviter plus de 3000 km de déplacements environ sur la durée du procès, il a été décidé de le transférer à Champ-Dollon (GE). Comme l’a révélé Le Temps, l’homme sera conduit ce vendredi à Genève, enfermé dans une cellule du quartier disciplinaire de haute sécurité, au quatrième étage de l’établissement.

Triste coïncidence, c’est là que se trouvaient les locaux de La Pâquerette où était employée Adeline. «Nous avons l’habitude avec ce genre de prisonniers quant aux mesures à prendre», assure Laurent Forestier, porte-parole de l’Office cantonal de la détention, confirmant que Fabrice A. sera placé à l’isolement. Ce qui n’est en revanche pas courant, c’est que la victime était une collègue de ces hommes et de ces femmes appelés à surveiller ce détenu. Les gardiens ont été informés avoir le droit de refuser d’être en contact avec Fabrice A. (Le Matin)