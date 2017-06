850 agences postales

La Suisse comptait l'an dernier 1323 offices de poste exploités en propre. Le nombre d'agences postales a passé à 849, soit 114 de plus en un an. Ailleurs en Europe, on observe la même tendance qu'en Suisse.



Dans les pays voisins, il n'y a qu'en Italie où le nombre d'offices de poste exploités en propre par 10'000 habitants est plus élevé qu'en Suisse, selon le rapport annuel de PostCom. En France et en Autriche, les offices sont nettement moins nombreux.



L'Allemagne ne compte plus que des agences, tandis qu'aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni, il ne subsiste que quelques offices de poste: le réseau y repose presque exclusivement sur des agences.



A l'étranger, la plupart des agences sont hébergées dans des commerces, des stations-service, des kiosques et des bars. Cela permet aux entreprises de réduire leurs importants coûts fixes d'infrastructure et aux clients de profiter d'heures d'ouverture plus étendues.



Ce dernier avantage existe aussi en Suisse. Le 6 décembre dernier, jour de recueil des données, presque trois quarts des agences postales étaient ouvertes pendant huit heures ou plus. Pour les offices de poste, ce taux n'était que de 35%.