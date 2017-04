Les impôts pourraient bientôt augmenter dans le canton de Zoug. Ce serait la première fois depuis plus de 40 ans. Après plusieurs paquets d'économies, le gouvernement se voit aussi contraint de relever la fiscalité.

L'exécutif zougois veut augmenter les recettes de 50 millions de francs dans le cadre de mesures portant au total sur 115 millions. Sans une hausse du coefficient d'impôts, «nous ne pourrons pas équilibrer le budget», a déclaré jeudi à la presse le ministre des finances Heinz Tännler (UDC).

Il est ainsi prévu de relever le coefficient d'impôt de 82 à 86% pour tous les contribuables dès 2020. Les personnes disposant de hauts salaires seraient davantage touchées, car le projet du gouvernement prévoit que l'imposition de leurs revenus devrait en plus être augmentée de 1% pour s'établir à 9%.

Hausses «modérées et marginales»

Malgré ces hausses qualifiées de «modérées et marginales», Zoug figurera toujours dans le groupe des trois cantons disposant de la fiscalité la plus basse pour les personnes physiques et morales, a souligné le ministre des finances.

La hausse des impôts, qui devrait engendrer une augmentation des recettes de 50 millions de francs, fait partie du projet «finances 2019». Celui-ci prévoit environ 300 autres mesures qui devraient faire baisser les charges de 65 millions. Il est notamment prévu de supprimer 46 postes dans l'administration.

Le gouvernement souhaite aussi introduire une réforme de l'impôt sur les personnes morales. Chaque entreprise ou société devra payer un impôt minimal de 400 francs, ce qui devrait rapporter deux millions de francs à l'Etat. «Il ne doit plus y avoir de personne morale qui ne paye pas d'impôt», a déclaré Heinz Tännler.

Déficit structurel

Depuis 2013, les comptes du canton sont dans le rouge. Il existe un déficit structurel de 100 millions de francs, souligne le ministre des finances.

Le gouvernement a ficelé plusieurs paquets d'économies. Le premier (50 millions de francs) est entré en vigueur. Le deuxième portait sur 40 millions, mais il a été refusé par le peuple et le parlement a finalement limité les économies à 13 millions.

Le projet «finances 2019» est soumis à consultation. Le parlement et le peuple se prononceront en 2019 sur les modifications législatives. Le gouvernement souhaite que les nouvelles lois entrent en vigueur en 2020. (ats/nxp)