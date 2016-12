Une ville qu’on évite parce qu’on ne sait pas quelle langue on y parle. Voilà l’image qui colle à Bienne. Biel-Bienne, puisqu’elle est bilingue. Une réticence renforcée par un sondage qui chiffre le malaise des Romands: 87% des francophones estiment n’être pas traités de la même manière que les germanophones. Formation, commerce, économie: la vie est plus difficile dans ces domaines quand on ne parle que le français. La filière bilingue de l’école obligatoire contribuera à établir un semblant d’équilibre. Mais le combat de la minorité pour sa reconnaissance est quotidien. Par exemple, lorsqu’on lit des circulaires, des formulaires ou des publicités sans respect pour une langue officielle. Les tracas sont récurrents quand il faut changer de ville pour suivre l’actualité littéraire ou cinématographique française. Mais ce qu’ignorent les francophones qui boudent Bienne, c’est que les avantages du bilinguisme dépassent largement les inconvénients. Le pouls de la cité, ce n’est pas aux guichets de l’administration qu’il se prend. Les cafetiers romands interrogés à Bienne sont unanimes: renoncer à une clientèle bilingue serait un appauvrissement. Pas dans la caisse mais dans l’esprit. Celui qui se trouvait timide avant d’arriver à Bienne s’est lancé dans une langue qu’il ne connaissait pas. Et depuis, il s’est mis à barjaquer dans toutes les langues.

Les Romands de Bienne se sentent discriminés. Tel est l’enseignement majeur d’une étude publiée mardi par le Forum du bilinguisme. Pour sa 4e édition du baromètre du bilinguisme, un sondage a été réalisé auprès de 558 internautes (28% de germanophones, 41% de francophones et 31% de bilingues). Mais quelle est l’opinion de la rue? «Le Matin» a consulté quatre tenanciers francophones.

La question: «Être Romand à Bienne, c’est…», Alain Imer répond: «Être Biennois!» Une façon de dire l’identité bilingue prévaut sur la langue maternelle. Vivre à Bienne quand on est Romand, est-ce compliqué? «Il est révolu le temps où on disait qu’un Romand était un Suisse alémanique qui parle français», assure le copropriétaire du Bar Dan’Ton-Ku.

Pourquoi les Romands se plaignent-ils si tout est parfait? «Râler, c’est un sport qui amuse la galerie», constate Alain Imer. Ce que le patron et son client admettent, c’est que dans les milieux économiques et commerciaux, être Romand est un désavantage: «Dans un magasin ou à un guichet, on peut tomber sur un employé qui ne parle qu’en allemand, mais quelqu’un qui ne sait que le français ne sera jamais engagé», disent-ils.

Déménager serait une perte

Pour tous les tenanciers romands rencontrés hier, vivre à Lausanne ou à Genève ne serait pas perçu comme un gain, mais comme une perte: «Le bilinguisme, c’est un enrichissement formidable», disent-ils.

À l’Atomic, où les journaux sont aussi nombreux en français qu’en allemand, René Triponez constate que les Alémaniques s’asseyent sur un banc tandis que les Romands sont debout au comptoir. Mais des conflits linguistiques, il n’en a jamais vu: «Quand les Romands râlent, c’est sur le ton de la rigolade», affirme-t-il.

«Je ne me sens pas frustré en étant Romand à Bienne», reprend René «Guitol» Triponez. Moins bilingue, Belgi Bussolo n’en est pas moins fan du bilinguisme, au point d’imprimer sur ses banderoles «Ouvert le Sonntag». «J’aime la mentalité bilingue et je constate que les Suisses alémaniques font plus d’efforts», glisse-t-il entre deux clients.

À L’Instant d’Après, le patron, Claude von Gunten, évoque une «très bonne collaboration» entre les deux communautés: «Une ville en deux langues, ce n’est pas si compliqué.» «C’est quand ça devient sérieux que les Romands peuvent se plaindre», résume Alain Imer. Une mauvaise traduction, comme «surveillance de caméras», ça fait plutôt rire ses clients. Ces derniers constatent aussi qu’à la Migros d’en face, «il n’y a que la prévention contre le vol qui est traduite en français». (Le Matin)