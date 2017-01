Le sabotage se voulait-il aussi lumineux que la cible visée? Il n’a en tout cas pas du tout été du goût de Renzo et Verena Recchiuti et de leur voisine Pia, dont les guirlandes ont été sectionnées peu avant Noël par un ou des écologistes de l’extrême à Bellach (SO). «C’est triste d’en arriver là. S’il n’y a pas d’autres causes à défendre, c’est que le monde est devenu fou!» soupirent les lésés.

Le coupeur de fils électriques a expliqué son geste en laissant un mot de revendication déposé avec une bougie devant la porte des époux Recchiuti. «Nous ne voulons gâcher vos Fêtes d’aucune façon», prétend le signataire, «Die N. G.». Selon lui, les guirlandes annihilent les efforts d’économie consentis par d’autres consommateurs d’électricité. Et une bougie est plus belle qu’une ampoule… La guirlande éteinte, Verena Recchiuti l’a remarquée au petit matin du 19 décembre. Son mari a vite identifié le problème: sur une petite terrasse donnant sur une impasse, le fil était sectionné!

Un filet lumineux a également été coupé devant la maison mitoyenne, mais ses propriétaires n’ont trouvé aucune revendication. «J’ai accusé mon mari d’avoir arraché une guirlande en passant avec son sac de sport devant le bosquet où elle était accrochée», explique la voisine. Ce n’est qu’à la suite des reportages effectués chez les Recchiuti par Radio 32 et Tele M1 qu’elle a compris avant-hier qu’il s’agissait d’un acte de sabotage. S’il n’a pas été revendiqué chez elle, c’est que l’activiste agissant de nuit n’a pas dû se rendre compte que les guirlandes appartenaient à deux propriétaires différents. «Pourquoi ne pas avoir simplement tiré la prise?» s’énerve Verena Recchiuti.

Fidèle aux guirlandes

Aucun autre délit n’a été signalé dans la rue. Hier, une guirlande brillait encore chez une voisine. Mais trois plaintes pour des actes similaires ont été déposées à Langendorf, un autre village de la banlieue de Soleure.

Alors, tout le monde doit-il économiser de l’énergie en renonçant aux ampoules, comme le suggère le malfaiteur? «Nous avons pris soin de changer nos deux anciennes guirlandes en optant pour l’éclairage le moins gourmand en électricité: elles ont coûté chacune 300 francs à l’achat, mais ne consomment ensemble que pour 3 francs par mois de courant», s’insurge Verena Recchiuti. Opter pour des bougies afin d’éviter de revivre pareille mésaventure ne lui vient donc pas à l’esprit. «Après vingt ans de guirlandes? Vous rigolez? Nous remettrons notre décoration, déjà réparée par notre beau-fils. D’autant que l’électricité, nous la payons!» conclut-elle. (Le Matin)