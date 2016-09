Une balle de 300 Winchester entre le pouce et l’index, un chasseur commente les deux premières battues menées hier dans la réserve du Creux-du-Van, sur territoire neuchâtelois: «Non seulement le sanglier possède un odorat incroyable, mais il est rusé: la meneuse de la harde ronfle pour prévenir ses petits d’un danger.»

Une partie de chasse dans une réserve naturelle? «Une opération de régulation!» corrige l’inspecteur neuchâtelois au Service de la faune, des forêts et de la nature, Christophe Noël. On ne dit pas «tirer des sangliers», mais «opérer des prélèvements», en accord avec l’Office fédéral de l’environnement.

Animal méfiant

La traque s’étale sur deux jours en septembre et cinq jours en octobre. Les chasseurs mobilisés étaient quinze hier à participer à des battues dans un terrain abrupt et mouillé, encombré de troncs qui ne sont pas débardés. Un terrain jugé «très difficile» par le chef de la battue, l’auxiliaire Jean-François Sunier. Leur aide tenue en laisse: «Jenny», un beagle de 2 ans et demi.

«Les sangliers se reproduisent comme des souris», compare un chasseur. Surnombre, déséquilibre: limiter les sangliers dans le district franc fédéral du Creux-du-Van équivaut à réduire les dommages «récurrents et excessifs» causés aux cultures et aux herbages où pousse la gentiane et où nichent les oiseaux entre les fourmilières. «Cette année n’est pas la pire, il y a de la faine sous les hêtres et les sangliers sont friands de ces graines», dit un chasseur en désignant la terre labourée sur le bas-côté du chemin.

Les chasseurs comptaient sur l’effet de surprise pour ce premier jour des opérations: «La méfiance des sangliers ira crescendo», redoute le garde-faune Jean-Pierre Flück. «Ça fait un peu militaire, non? Mais j’insiste sur les règles d’éthique», admettait Jean-François Sunier, sous la surveillance du biologiste genevois Patrick Durand qui établira un rapport.

«On ne laisse pas une bête blessée, c’est exclu», avait prévenu Jean-François Sunier. Ce qui prévalait pour le chef de la battue, c’était d’éviter le moindre pépin, comme une bête blessée. Ou pire: un chasseur.

Pour épargner l’animal, les chasseurs ont privilégié les balles expansives qui le font tomber d’un coup. Pour éviter le chasseur, les participants portaient un gilet ou une casquette fluo invisibles pour l’animal: «Ce daltonien me voit en brun», souffle un chasseur. Tirer en direction de la pente, c’était une assurance supplémentaire d’éviter les balles perdues.

Pas de plaisir particulier

Hier matin, il est sorti, comme disent les chasseurs, trois chevreuils, trois chamois et… deux écureuils. Le sanglier et la laie débusqués dans des bosquets ont été vidés de leurs viscères, laissés aux renards. Les tireurs les partageront avec les participants moins chanceux. Mais pour les chasseurs, la régulation de la faune dans une réserve ne procure aucun plaisir particulier: «Nous sommes là pour rendre service», disent-ils, la vocation d’un district franc fédéral étant de conserver la faune sauvage indigène. (Le Matin)