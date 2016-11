Après Madagascar, Johann Schneider-Ammann se rendra au Koweït pour une visite d'Etat.

Deux résolutions déposées par la Suisse et d'autres pays seront discutées lors du sommet d'Antananarivo. La première, présentée avec le Sénégal, porte sur l'eau, la paix et la sécurité, a indiqué mardi le Département fédéral de l'économie (DEFR). Le pavillon suisse au «Village de la Francophonie» sera lui aussi consacré à ces questions.

La seconde résolution concerne la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. «Elle vise à faire en sorte que l'espace francophone, qui a été particulièrement touché par des attentats terroristes ces derniers temps, attache encore plus d'importance à la prévention, en plus de la répression», écrit le DEFR.

M. Schneider-Ammann aura également des discussions bilatérales avec plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, notamment de pays africains. Selon le DEFR, ce sommet permettra à la délégation suisse «de discuter des priorités de la politique étrangère de notre pays avec des représentants de 80 Etats, soit un tiers des membres de l'ONU».

Cinquante ans de relations

Après Madagascar, le président de la Confédération se rendra au Koweït. Les deux pays célèbrent cette année le cinquantenaire de l'ouverture de leurs relations diplomatiques.

Lundi, M. Schneider-Ammann s'entretiendra notamment avec l'émir du Koweït, cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, le premier ministre, cheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah, et le ministre des affaires étrangères, cheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Il évoquera notamment les relations bilatérales, la coopération au plan international, des thèmes régionaux et les bons offices de la Suisse et du Koweït.

Sur le plan économique, les discussions porteront sur l'accord de libre-échange en vigueur depuis 2014 entre l'AELE et les Etats du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar) et sur le tourisme. La Confédération est une destination très prisée des touristes koweïtiens, qui ont généré 94'000 nuitées l'an dernier en Suisse. (ats/nxp)