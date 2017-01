quelques mètres du lac, dans la très huppée partie sud-est du quartier de Saint-Gervais, une poignée d’arcades fantômes brillent par leur vacuité. Des locaux vides devenus monnaie courante, à quelques pas du luxueux Hôtel des Bergues. Sur les quatre axes principaux de ce périmètre prisé – la rue du Cendrier, la rue Kléberg, la rue des Étuves et la place De-Grenus –, pas moins de six fenêtres sur une trentaine affichent une absence d’activité. Une réalité qui détonne avec la dynamique apparente d’un coin de Genève où la foule est permanente et le trafic, intensif.

Prix inabordables

Pourquoi cet endroit plutôt chic est-il devenu désuet? «Historiquement, cette partie du centre a toujours privilégié les commerçants de détail, qu’on éloigne petit à petit des rives du lac», analyse Guillaume Beurgaud, président du Cercle D’Or, l’association qui défend depuis peu les intérêts des marchands des rues Basses et de leurs environs. «Les multinationales achètent les immeubles et louent à des prix inabordables, continue-t-il. Ce phénomène prend de l’ampleur depuis environ deux ans et tue la diversité économique.»

Même son de cloche du côté de l’Association suisse des locataires (Asloca). «Les baux à durée déterminée et les chantiers sont les principales causes de faillites des petits commerçants, explique Me Christian Dandrès, juriste pour le bureau genevois de l’organisation. Nous avons déjà négocié des réductions de loyer dans le quartier de la gare par le passé. Actuellement, nous ne sommes pas dans une bonne conjoncture et ces structures sont plus sensibles aux variations que les autres.»

Sur place, certains commerçants tiennent pourtant à tenter leur chance. Arrivé il y a un mois avec son concept d’épicerie fine espagnole à la rue Kléberg, Jean-Christophe reste optimiste. «L’emplacement est idéal. Je suis confiant, assure-t-il. Je ne sais pas pourquoi le locataire précédent est parti, mais le loyer reste abordable et la clientèle, haut de gamme. Il y a par ailleurs un nouveau locataire spécialisé dans les habits qui s’installe en face au mois de février.»

«Baisse de 30%»

En revanche, les résidents historiques se serrent la ceinture. «L’année 2016 a été particulièrement difficile, informe Anthony Julen, qui tient un bar à la place De-Grenus. Notre chiffre a baissé d’environ 30%.» Le froid polaire soufflera-t-il encore longtemps sur les commerces de détail de ce quartier de Genève? (Le Matin)