«Snatch est très vif et curieux. Il s'intéresse à tout, sans crainte», raconte sa conductrice. «Je l'emmène partout avec moi. A la maison, il a déjà bien pris ses marques et tout se passe bien.»

«Le lendemain de son arrivée chez moi, nous avons eu une intervention urgente. Cela faisait à peine 24 heures qu'il était là et il était déjà dans le feu de l'action», relate la jeune femme.

Une brigade de 18 chiens

Snatch a déboulé dans sa vie le 17 mai dernier, à presque deux mois. «C'est l'âge où il est sevré. Il n'est plus dépendant de sa mère et de sa fratrie. C'est une période propice pour établir un lien solide avec sa conductrice et pour sa socialisation», explique Christophe Ehinger, chef de la brigade canine qui compte 18 chiens, des bergers allemands, des bergers malinois, un labrador et un Rouge de Hanovre.

Le chiot provient d'un élevage réputé de chiens de travail. L'éleveur l'a sélectionné en fonction de son futur rôle et du caractère de sa conductrice: «il est essentiel que cela soit dans ses gènes, le chien travaillant beaucoup par instinct».

Personnes disparues ou stupéfiants

Les chiens de la gendarmerie peuvent intervenir 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ils sont employés en moyenne sept fois par jour, pour rechercher l'auteur de délits, des personnes disparues, des objets ou des indices. Leur flair est aussi utilisé pour détecter des produits stupéfiants, des explosifs ou des produits accélérants sur les lieux d'incendie.

A quel âge la retraite? «Théoriquement, les chiens peuvent être mis à la retraite dès l'âge de huit ans. Si leur santé le permet, leur service est prolongé. C'est souvent le cas, car c'est paradoxalement dans cette tranche d'âge qu'ils sont le plus performants, notamment en raison de leur expérience», ajoute l'adjudant Ehinger. (ATS/nxp)