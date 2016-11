La dénonciation date de mi-juillet. La secrétaire municipale de la petite commune de l’Ouest lausannois, qui fonctionne également comme responsable RH, alerte, par écrit, le syndic de Saint-Sulpice (VD), Alain Clerc. Des employé(e)s de l’administration se sont plaint(e)s auprès d’elle de problèmes récurrents avec un membre de la Municipalité. Dans ce courrier, la signataire enjoint l’exécutif à mettre en œuvre un audit externe afin de se déterminer sur le comportement dudit municipal, à savoir Jean-Pierre Jaton (Saint-Sulpice Ensemble); elle rappelle aussi le devoir légal de veiller à la protection de la santé et de la personnalité des travailleurs. Une des personnes concernées par l’affaire est en arrêt maladie.

Il refuse de démissionner

Les suspicions de mobbing à l’endroit de l’élu assermenté sont prises très au sérieux par le syndic qui contacte la préfète Anne Marion Freiss. Des discussions s’ensuivront avec le principal intéressé. Au vu des éléments en leur possession et de certains procédés mis en lumière, les quatre autres membres du collège municipal demandent à Jean-Pierre Jaton de démissionner. «Il a refusé. La Municipalité n’avait pas d’autres choix. Vendredi, nous avons averti le canton (ndlr: seul compétent en matière de suspension) et le Département des institutions et de la sécurité, explique le chef de l’exécutif, Alain Clerc. Maintenant, nous attendons les conclusions de leur enquête administrative.»

Parallèlement, deux cabinets d’audit ont été mandatés par la Municipalité, visant à définir les relations interpersonnelles, d’une part, et l’organisation de l’administration, d’autre part. Les conseillers communaux ont été informés de cette situation visant Jean-Pierre Jaton à deux reprises, lors des séances du 12 octobre et de celle de mercredi dernier. «Il continue à siéger avec nous. C’est une situation désagréable et inconfortable», conclut le syndic qui ne prononce pas le nom de son collègue aujourd’hui vilipendé. Que reproche-t-on au juste à ce dernier? Des mots inconvenants, des gestes déplacés, des abus de pouvoir? Dans le village du bord du lac, c’est la chape de plomb. Personne ne s’y risque.

«Je suis serein»

Contacté par téléphone, Jean-Pierre Jaton, à la tête du dicastère de la police et de l’urbanisme, nous lâchera une phrase unique: «Je ne communique pas sur cette affaire et attends sereinement le résultat de l’enquête administrative du Conseil d’Etat.» Consultant indépendant, cet ingénieur de bientôt 63 ans s’est en revanche exprimé face au législatif, pointant un vice de procédure. Pour lui, le syndic a violé le principe de légalité en décidant tout seul des deux audits: au-delà d’un montant de 10 000 francs que l’on peut supputer, les municipaux doivent décider ensemble de pareil engagement financier. Le présumé coupable a du reste signalé ce processus qu’il juge irrégulier à la préfecture le 7 novembre.

En outre, il a réprouvé la manière dont l’audit le concernant a été mené, critiquant une compilation de témoignages anonymes, blessants et injurieux dont la véracité n’a même pas été vérifiée. L’homme, qui a 8 ans de Conseil communal derrière lui et 10 d’exécutif, s’est aussi dit atteint dans son honneur. (Le Matin)