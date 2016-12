L'édito: le clavier-à-clavier remplace le bouche-à-oreille

L’attaque au couteau de Bramois, en Valais, a pris une nouvelle tournure en quelques clics. En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, l’agresseur qui s’en est pris à des passants sur le chemin de croix menant à l’ermitage de Longeborgne est devenu un djihadiste assoiffé de sang, sabre entre les dents, s’en prenant aux malheureux catholiques. L’histoire déformée à l’envi s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.



Il y a beaucoup de zones d’ombre dans cette affaire.

Mais une chose est certaine, c’est que le motif religieux a été écarté d’emblée par la police. Aucun cri, aucune inscription, pas de revendication. Rien. La proximité d’un lieu saint et d’une messe a suffi pour que l’amalgame soit fait. Et que les imprécisions des premiers tweets soient reprises par des esprits mal tournés.



Cette récupération est détestable. Elle n’est pas nouvelle, mais elle reste innommable. Le clavier-à-clavier remplace le bouche-à-oreille. Pire que la peste, elle se diffuse à la vitesse de la lumière. Et on ne peut rien y faire. Vraiment? Des voix s’élèvent contre cette ignominie. Elle demande que les diffuseurs tels que Facebook et Twitter prennent leurs responsabilités, qu’ils puissent être poursuivis comme les auteurs malfaisants qui les utilisent en tant que vecteurs.



Ce n’est pas de la censure, ce n’est pas une atteinte à la liberté d’expression. C’est la volonté d’avoir une information aussi proche que possible de la vérité. À son niveau, «Le Matin» essaie d’apporter sa pierre à l’édifice. Avec sa nouvelle politique d’inscription et de modération, le forum vitaminé a perdu en nombre de commentateurs, mais il a déjà gagné en sérénité et en clarté. Le combat contre l’intox et ses contre-vérités a un prix. Il en vaut la peine.



Philippe Messeiller, Rédacteur en chef adjoint