Le crash d'un hélicoptère de l'armée mercredi vers midi au col du Gothard a coûté la vie aux deux pilotes. L'assistant de vol a été blessé et hospitalisé. L'appareil a touché un un câble électrique, a dit le chef de l'armée André Blattmann devant les journalistes sur les lieux du crash.

Il faudra en revanche attendre la suite de l'enquête pour savoir ce qui s'est passé après le choc et si celui-ci est la seule cause du drame, a indiqué à l'ats son porte-parole. M. Blattmann s'est rendu à l'endroit de l'accident en milieu d'après-midi pour se recueillir.

Lors d'une conférence de presse à Berne un peu plus tôt dans la journée, le commandant des Forces aériennes Aldo Schellenberg n'avait pas donné de précisions quant aux détails du crash ou les conditions météo au moment des faits. Une enquête de la justice militaire est chargée d'éclaircir tous ces points, avait-il fait savoir.

L'hélicoptère participait à un exercice d'inspection de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Peu avant le crash, non loin de l'hospice au sommet du col, l'appareil a déposé quatre officiers français et des homologues suisses au sol. Le Super Puma a chuté en redécollant. Aucun des passagers n'a été blessé. L'ambassade de France a été rapidement informée des faits.

Les commandants Aldo Schellenberg et Pierre de Goumoëns se sont dits «profondément bouleversés» par ce nouveau drame, qui survient un mois après le crash d'un F/A-18 au Susten qui a causé la mort du pilote.

Le dernier accident de Super Puma est survenu le 30 mars 2011 dans le canton d'Uri. Il avait fait trois blessés. Le Super Puma est un transporteur de troupes et peut avoir à son bord deux pilotes, un assistant de vol et jusqu'à 18 soldats entièrement équipés.

Inspection terminée

L'armée a suspendu jusqu'à nouvel avis les vols avec les hélicoptères Super Puma. La flotte de l'armée compte actuellement 25 appareils de type Super Puma ou Cougar, a précisé de son côté le lieutenant-colonel Lukas Rechsteiner, instructeur de vol en chef. Les plus anciens hélicoptères ont été rénovés récemment et tous font l'objet de contrôles réguliers.

L'inspection de l'OSCE n'a pas été interrompue, car elle devait se terminer mercredi de toute façon. Quatre inspecteurs français étaient en Suisse depuis lundi pour vérifier si la Confédération applique les mesures de confiance et sécurité convenues dans le Document de Vienne de l'OSCE, d'après un communiqué du Département de la défense.

L'accord autorise chaque Etat membre à se procurer des informations chez les autres. Le comité devait se rendre au Tessin, mais aussi dans le sud-est du pays et en Suisse centrale. Il était invité à se déplacer librement en compagnie de militaires suisses.

Espace aérien fermé

L'accident est survenu vers midi à moins de 200 mètres de la route du col et à une cinquantaine de mètres de l'Hospice du St-Gothard. Selon des témoins, l'hélicoptère volait très près du sol, lorsque le drame s'est produit.

Il n'y a pas eu d'explosion et l'appareil a entièrement brûlé, toujours selon des témoignages. Les flammes ont pu être éteintes après 14h00.

L'espace aérien au-dessus du massif du Gothard est interdit jusqu'à nouvel ordre, dont le survol par des drones, indiquait l'Office fédéral de l'aviation civile sur Twitter. Il en est de même de la route du col du Gothard, fermée dans les deux sens, selon le Service d'information du TCS. (ats/nxp)