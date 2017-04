Le temps printanier et les congés de Pâques à venir ont attiré beaucoup de vacanciers vers le sud samedi. Une colonne de voitures de 13 km s'est formée devant l'entrée nord du tunnel du Gothard. Un camion resté coincé dans la galerie n'a pas arrangé les choses.

Le poids lourd est resté en panne vers 13h30 dans le tunnel du Gothard. Il a pu être évacué une demi-heure plus tard, a indiqué à l'ats Andrea Lehmann, du service d'informations routières Viasuisse. On ignore pour quelle raison le camion est resté en rade. La galerie a dû être fermée dans les deux sens.

Les vacanciers voulant se rendre au sud devaient déjà s'armer de patience au portail nord du tunnel. Vers midi, la colonne de voitures s'étendait sur 13 kilomètres. Elle s'est quelque peu résorbée plus tard, mais les automobilistes devaient s'attendre à d'autres bouchons, a averti Viasuisse.

Peu après 16 heures, le temps d'attente entre Erstfeld et Göschenen (UR) était d'une heure, selon le site du TCS. Le TCS recommande aux voyageurs d'emprunter l'A13 via le San Bernardino. Mais là aussi, il fallait s'attendre à des bouchons. Plusieurs cols sont en effet encore enneigés.

Ruée encore plus intense

Pâques est une période de bouchons, a averti comme chaque année l'Office fédéral des routes (OFROU) au préalable. Comme cette année, la période pascale tombe relativement tard, la ruée vers le sud pourrait être encore plus intense. De plus, les vacances scolaires débutent avant le Jeudi saint dans plusieurs cantons et régions d'Europe.

Ceux qui partiront la veille du Jeudi saint pourront s'estimer chanceux s'ils ne doivent patienter qu'une heure à l'entrée nord du tunnel du Gothard. En revanche, les voyageurs qui prendront le volant jeudi ou Vendredi saint resteront bloqués deux heures ou plus.

(ats/nxp)