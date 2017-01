Un carambolage géant impliquant une cinquantaine de véhicules a fait 14 blessés vendredi matin sur l'autoroute A3 près de Bilten (GL), en direction de Coire. L'accident est survenu par un épais brouillard. Ambulances et hélicoptères sont sur place.

L'intervention des secours et les travaux d'évacuations sont en cours, indique la police glaronnaise. L'autoroute a été fermée en direction de Coire entre les jonctions de Reichenburg (SZ) et de Bilten (GL), à la suite de l'accident survenu à proximité de la frontière entre les cantons de Glaris, de Schwyz et de St-Gall. Elle ne sera pas rouverte avant plusieurs heures.

Des déviations ont été mises en place. La police prie les automobilistes de les utiliser. (ats/nxp)