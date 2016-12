L'édito: le service fond comme neige au soleil

Face à la croissance du paiement en libre-service dans les supermarchés, un député genevois propose de taxer les enseignes qui utilisent ces bornes. L’argent récolté devrait servir à créer un fonds pour réinsérer le personnel dont l’emploi est menacé par ces robots. Pourquoi pas?



Les guichets des banques, ceux des gares ou de La Poste disparaissent aussi vite que les rhinocéros, les girafes ou les éléphants en Afrique. Même combat dans les grandes surfaces, où les bornes de paiement fleurissent. Vous attendrez moins, promet-on. Mais pourquoi ne paie-t-on pas moins? Pour les employeurs, les investissements devraient être compensés, à terme, par les réductions de personnel. Le client, lui, doit toujours faire ses commissions, mais en plus il les emballe et se les facture.



Plus la technologie s’intègre dans notre quotidien,

plus notre vie devient compliquée. Non seulement il faut jongler avec des tas de joujoux électroniques plus ou moins amicaux, mais en plus il faut se demander si notre comportement en tant qu’utilisateur de machines en libre-service n’induit pas une perte au niveau social. Dans notre bien-être de client pressé vient s’insinuer la mauvaise conscience. Que deviendront ces caissières dont personne ne souhaite pratiquer le dur métier?



Alors plutôt que de remplacer l’homme par la machine, maintenons l’alternative. Laissons à ceux et à celles qui n’ont pas les capacités d’être des médecins, des avocats ou des ingénieurs la possibilité de faire leur métier sans avoir à prendre des cadences de folie. Plutôt que de tenter de les recaser, valorisons leur travail, pour qu’ils aient le temps de se mettre au service des clients. Et ceux qui préfèrent les machines aux humains, laissons-les se frotter à la froideur des circuits intégrés. On oublie trop vite la valeur de cette petite phrase qui met du baume au cœur ou de ce sourire jaillissant au milieu des fenouils et des céréales.



Philippe Messeiller, Rédacteur en chef adjoint