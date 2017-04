L’épreuve spéciale No 8 du Critérium Jurassien, 2e manche du championnat de Suisse des rallyes, a été marquée par une violente sortie de route de l’équipage No 25, qui pilotait une Citroën DS3 R1. Ce grave accident a contraint les organisateurs à neutraliser l’épreuve et à communiquer, samedi vers 19h, sur la situation.

Ainsi, ils écrivaient: «L’équipage en cause Loeffler, Rapaz, a dû être désincarcéré et a été pris en charge par deux hélicoptères de la Rega et transféré à l’Insel Spital à Berne. Le dispositif d’intervention du Critérium jurassien renforcé par une ambulance de l’Hôpital du Jura et une équipe du centre de renfort de Delémont ont été dépêchés sur site afin de procéder à l’intervention. Le groupe accident de la police cantonale jurassienne ainsi que l’officier de service se sont rendus sur place pour procéder aux relevés d’usage.»

A la question de savoir si les pronostics vitaux du pilote, Yoan Loeffler, et du copilote, David Rappaz, était engagé, l’organisateur ne souhaitait pas répondre samedi sur le coup des 20h30.

(Le Matin)