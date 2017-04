Dès Vendredi-Saint, les curieux pourront prendre le bateau à Lucerne pour rejoindre Flüelen (UR) avant d'embarquer dans un train panoramique sur la ligne historique du Gothard en direction du Tessin. L'offre des CFF a été présentée samedi en avant-première.

Le premier voyage s'est fait en présence de représentants du tourisme, des transports publics, de la politique et de la responsable du trafic voyageurs Jeanine Pilloud. Le trajet commence à bord d'un bateau à vapeur au départ de Lucerne pour Flüelen. De là part le train panoramique à travers la ligne historique du Gothard. Le convoi s'arrête à Göschenen (UR) et Airolo (TI).

Sur le tracé ferroviaire tortueux, on passe rapidement de 440 à 1100 mètres avant d'arriver à Göschenen dans le tunnel de 15 kilomètres de long. Les voyageurs ont jusque-là pu apercevoir la fameuse église de Wassen (UR) à trois reprises.

A l'intérieur de la galerie ferroviaire ouverte en 1882, les passagers peuvent admirer des représentations de monuments, de l'histoire de la région et du mythe du Gothard. Le train ralentit dans les passages les plus spectaculaires et compte aussi un wagon sans siège destiné aux photographes.

24 francs le trajet

Il faudra réserver son billet pour ce voyage dans le temps: le trajet coûte 24 francs. Le «Gotthard Panorama Express» circulera entre Flüelen et Lugano (TI) le week-end du 14 avril au 22 octobre 2017. Durant l'été (du 3 juillet au 20 octobre), les CFF prévoient un convoi par jour.

Dès le week-end de Vendredi-Saint jusqu'au 22 octobre, un train direct reliant Zurich à Bellinzone passera par la ligne de faîte, en plus du «Gotthard Panorama Express». Depuis l'ouverture du tunnel de base, entre 400 et 500 personnes voyagent en moyenne chaque jour sur l'ancienne ligne du Gothard.

Une grande partie des concessions pour le trafic longue distance arrive à échéance à la fin de l'année. En juillet 2016, la Südostbahn (SOB) avait également manifesté son intérêt pour l'exploitation de la ligne de faîte du Gothard.

