Plus de 1500 de bijoux ont été saisis fin août par les douaniers à l'aéroport de Kloten. Les colliers, bracelets, boucles d'oreilles et bagues confisqués contenaient trop de cadmium et de nickel, des substances dangereuses pour la santé.

La teneur en cadmium d'un bijou contrôlé était 5000 fois supérieure à la valeur-limite fixée par la loi en Suisse, a précisé lundi l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans son communiqué. S'ils contiennent une forte quantité de cadmium, un métal toxique, les objets en contact avec la peau représentent un risque pour la santé. Des bijoux en nickel peuvent provoquer des réactions allergiques.

La livraison de bijoux, d'un poids total de 25 kilos, a été passée en revue par les douanes lors d'un contrôle de fret aérien. Commandée sur internet, la marchandise provenait de Chine et était destinée à des clients en Suisse. (ats/nxp)