Quatre Polonais, âgés de 23 à 33 ans, ont été arrêtés il y a quelques mois sur l'autoroute A9 à proximité de Sion, à bord d'une voiture immatriculée en Grande-Bretagne. Des objets et des vêtements «de provenance douteuse» ont été découverts par la police lors de la fouille.

Entre janvier et février dernier, ces quatre hommes ont commis de nombreux vols en Valais. Ils sévissaient dans des magasins de sport et dans les commerces proposant des produits de marque. La valeur de leur butin se monte à plus de 56'000 francs, précise la police cantonale.

Jugés pour vols en bande et par métier, ils ont tous été condamnés à une peine de 22 mois de prison dont 11 mois fermes. (jsa/nxp)