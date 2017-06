Un coup de feu a été tiré jeudi soir par l'homme qui est retranché chez lui mais sans faire de blessé.

La police a confirmé une information de médias selon laquelle un coup de feu a été entendu. L'homme, un forcené, aurait fait feu, mais sans conséquence.

L'homme s'est barricadé seul jeudi peu après 9h dans son appartement à Uster (ZH). Il avait auparavant menacé verbalement une personne. La police cantonale est sur place avec un important effectif et a bouclé le quartier.

Le forcené est un homme de 74 ans qui souffre de démence, a indiqué la police cantonale zurichoise. Il a une arme à feu. La police est toujours en contact avec lui.

La police entend aboutir à un dénouement le plus paisible possible. Des secouristes et des pompiers se sont déplacés de manière préventive.

Vers 16h jeudi, la police a levé le bouclement du quartier et les transports publics, qui étaient touchés, ont pu à nouveau circuler normalement. (ats/nxp)