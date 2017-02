Les cinq conseillers d'Etat actuels veulent prolonger leur mandat. Malgré les difficultés rencontrées sur les dossiers concernant la politique hospitalière et les enseignants, les pronostics leur sont favorables.

Trois PLR

Le PLR tentera toutefois de reprendre la majorité au gouvernement, perdue en 2013. Il a choisi un triple ticket: aux deux ministres actuels Laurent Favre et Alain Ribaux s'ajoute la conseillère communale de Cornaux Isabelle Weber.

Le PDC a désigné comme candidat Vincent Martinez, conseiller général à Val-de-Ruz et directeur des Perce-Neige. Le Parti vert'libéral, pour sa part, ne présente aucun candidat. Ces trois partis ont conclu un apparentement.

De son côté, l'UDC souhaite reconquérir le siège gagné par Yvan Perrin en 2013, puis perdu un an plus tard après la démission de celui-ci. Elle lance trois candidats dans la course: le député au Grand Conseil et ancien conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-Charles Legrix, ainsi que le député Stephan Moser et le président du Grand Conseil Xavier Challandes.

Le POP part seul

A gauche, les socialistes ont désigné leurs ministres Laurent Kurth, Jean-Nathanaël Karakash et Monika Maire-Hefti. Les Verts ont choisi Fabien Fivaz, député au Grand Conseil. Quant à Solidarités, son candidat est Dimitri Paratte, conseiller général à Neuchâtel.

Ces trois partis ont conclu un apparentement, qui se fera sans le Parti ouvrier populaire (POP). Ce dernier fait cavalier seul, jugeant que le PS ne défend pas suffisamment les valeurs de gauche. Son candidat est Nago Humbert, fondateur de Médecins du Monde Suisse.

Il y a également une «Liste pour la reconnaissance du Vote Blanc», regroupant Michèle Griffon (enseignante), Morgan Aeby (employé de commerce) et Valérie Griffon (étudiante).

Près de 500 candidats

Pour le Grand Conseil, pas moins de 497 candidats se disputeront les 115 sièges. Actuellement, la droite y est majoritaire. Le parlement cantonal est composé de 35 PLR, 20 UDC, 1 PDC, 5 Vert'libéraux, 33 PS, 12 Verts et 9 POP-Solidarités.

Après le premier tour du dimanche 2 avril, un second tour pour l'élection au Conseil d'État est fixé au 23 avril. (ats/nxp)