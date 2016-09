Le Conseil national a démarré lundi le débat sur le projet de réforme 2020 de la prévoyance proposé par le Conseil fédéral. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la droite avance en ordre dispersé sur le champ de bataille, comme le souligne le Tages-Anzeiger dans son édition du 27 septembre.

Le PLR a semé la zizanie en présentant dimanche soir son concept de «troisième voie» qui vise à augmenter les prélèvements pour le deuxième pilier afin de compenser la baisse des rentes que va engendrer le recul du taux de conversion.

Rappel à l'ordre

Le projet irrite l'Union suisse des arts et métiers (usam), une fédération patronale pourtant dirigée par le conseiller national PLR Hans-Ulrich Bigler! Cette proposition pourrait avoir comme conséquence dans les entreprises «de voir les coûts pour les processus de retraite grimper de plus de moitié par rapport au statu-quo actuel», condamne l'usam dans une prise de position que s'est procurée le quotidien zurichois.

La fédération patronale demande donc «expressément» aux conseillers nationaux de ne pas poursuivre sur cette voie. Un rappel à l'ordre alors que les partis de droite n'arrivent pas à présenter un front uni à ce sujet, même en coulisses.

Scission à droite

Le PLR et l'UDC ont en effet exclu le PDC et le PBD de leur groupe de réflexion sur la réforme en cours, comme l'a découvert le Blick dans son édition du 27 septembre.

En effet, le PLR, l'UDC et les Vert'Libéraux veulent intégrer dans le paquet un automatisme pour fixer l'âge de la retraite à 67 ans. Alors que le PDC et le PBD se sont alliés à la gauche pour une augmentation de 70 francs des rentes AVS. Du coup, les représentants PDC et PBD n'ont plus été invités aux séances du groupe baptisé Schindler.

«En raison de positions divergentes, il est difficile de travailler avec le PDC et le PBD dans ce dossier», a confirmé le conseiller national Sebastian Frehner (UDC/BS). Un accès de mauvaise humeur peut-être suscité par le rejet du Conseil national de la proposition de l'UDC qui voulait diviser le paquet en n'abordant que la retraite des femmes à 65 ans et la hausse de la TVA, renvoyant le reste en commission. (nxp)