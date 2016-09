Le Conseil fédéral ne sera pas composé de neuf membres. Le Conseil national a enterré mardi par 97 voix contre 88 cette réforme concoctée par sa commission des institutions politiques.

Le projet, qui aurait modifié la constitution et aurait donc nécessité l'aval du peuple et des cantons, comportait deux volets. Il s'agissait d'une part de préciser que le nombre de conseillers fédéraux passerait de sept à neuf. Le projet voulait aussi ajouter que les différentes régions du pays et les régions linguistiques «sont» (et non plus «doivent être») équitablement représentées au Conseil fédéral.

Le Tessin souffre

Le PDC tessinois a plaidé en vain, au nom de la commission pour rappeler que le Tessin n'avait plus de conseiller fédéral depuis le départ de Flavio Cottti en 1999. L«'italien a depuis perdu toute son importance à Berne et le Tessin souffre de l'absence d'un ministre au gouvernement», a-t-il lancé. «La seule réponse à donner pour répondre concrètement à ce problème, c'est d'augmenter le nombre de conseillers fédéraux.»

La socialiste vaudoise, Cesla Amarelle, au nom de la commission également, a aussi plaidé en faveur du projet. Elle a de son côté avancé qu'un collège élargi à 7 membres permettrait une meilleure représentation des régions linguistiques du pays, mais aussi une meilleure répartition de la charge de travail, puisque les tâches de la Confédération sont bien plus nombreuses que par le passé. Autre avantage selon les partisans du projet: on éviterait l'augmentation du nombre de secrétariats d'Etat.

Une emplâtre sur une jambe de bois

Les opposants au projet, au rang desquels figurait le Conseil fédéral lui-même, ne voyaient aucune nécessité d'augmenter le nombre des ministres pour renforcer la représentation de la diversité. Un élargissement pose d'autres problèmes. Le poids des différents ministres tendrait à diminuer. Le principe de collégialité serait soumis à davantage de pressions.

«Un gouvernement avec moins de personnes fonctionne mieux en tant qu'autorité collégiale. Augmenter ses représentants ne fera que renaître le débat d'un département présidentiel», a avancé l'UDC zurichoise Barbara Steinemann. «Quand il faut partager, on est toujours tenté de renchérir le gâteau», a renchéri le PLR valaisan Philippe Nantermod. Faire passer un Conseil fédéral à 9 membres représente selon lui «une emplâtre sur une jambe de bois pour un gouvernement qui aurait de la peine à assumer toutes ses responsabilités. »

Même un Tessinois s'est opposé au projet. Pour Mario Chiesa (UDC), «il s'agit de dignité, pas de masochisme. » Selon lui, le Tessin doit revendiquer un siège au gouvernement sur la base des capacités de ses représentants. «C'est comme si on voulait faire passer une équipe de foot à 13 membres, car on veut pouvoir faire jouer des joueurs qui restent toujours sur le banc des remplaçants. »

Le projet a été chahuté lors de la consultation. Sur les 44 avis rendus, 30 étaient négatifs. Seuls cinq cantons (LU, FR, TI, VD, JU) soutenaient la réforme.

Serpent de mer

La réforme du gouvernement est un serpent de mer. En 2001, le Conseil fédéral avait relancé la machine avec l'idée d'un gouvernement élargi avec des ministres délégués (gouvernement à deux cercles). Celle-ci a fait long feu.

Le projet d'un gouvernement à neuf membres, lancé dans ce cadre, n'a pas survécu aux débats parlementaires qui se sont clos en 2013. Un seul volet a évité le naufrage: la hausse du nombre de secrétaires d'Etat couplée à des dispositions améliorant la coordination du travail gouvernemental. (nxp)