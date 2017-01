L'UDC dit avoir récolté assez de signatures pour que son référendum contre la stratégie énergétique 2050 aboutisse. L'objet devrait donc être soumis au peuple lors du scrutin fédéral le 21 mai.

L'Union démocratique du centre doit déposer 50'000 signatures valables auprès de la Chancellerie fédérale jusqu'au 19 janvier. Président du parti, Albert Rösti se montre confiant jeudi dans les colonnes du Blick: il ne fait aucun doute que la population votera sur le sujet, selon lui. «Nous avons récolté largement plus de 60'000 paraphes.»

La première étape de la stratégie énergique 2050 doit accompagner la sortie du nucléaire, principe retenu par le gouvernement après la catastrophe de Fukushima. Aucune nouvelle centrale atomique ne pourra être construite, mais la réforme n'oblige pas à débrancher les centrales existantes.

La stratégie doit provoquer un tournant vert. L'énergie de l'atome devra être progressivement remplacée par celle produite par le vent, le soleil, l'eau ou les déchets. Ménages et entreprises seront sommés de participer à l'effort en réduisant leur consommation d'énergie de 43% par rapport à l'an 2000. Et les véhicules ne devront pas émettre plus de 95 grammes de CO2 d'ici à fin 2020. (ats/nxp)