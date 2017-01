Le menu du scrutin fédéral du 21 mai sera très léger. Le Conseil fédéral n'a retenu mercredi comme sujet que le premier volet de la stratégie énergétique 2050. Encore faut-il que le référendum de l'UDC contre la loi sur l'énergie aboutisse.

L'UDC a jusqu'au 19 janvier pour récolter les signatures nécessaires. La première étape de la stratégie énergique 2050 doit accompagner la sortie du nucléaire, principe retenu par le gouvernement après la catastrophe de Fukushima.

Aucune nouvelle centrale ne pourra être construite, mais la réforme n'oblige pas à débrancher les centrales atomiques existantes. Le peuple a en outre rejeté en novembre par 54,2% des voix l'initiative des Verts qui voulait limiter leur durée d'exploitation à 45 ans.

Soutien à l'hydraulique

La stratégie doit provoquer un tournant vert. L'énergie de l'atome devra être progressivement remplacée par celle produite par le vent, le soleil, l'eau ou encore les déchets. Ménages et entreprises devront participer à l'effort en réduisant leur consommation d'énergie de 43% par rapport à l'an 2000. Et les véhicules seront sommés de ne pas émettre plus de 95 grammes de CO2 d'ici à fin 2020.

L'ambition est de produire 11'400 GW de courant vert à l'horizon 2035. Les consommateurs devront le soutenir en déboursant 2,3 centimes de plus par kilowattheure (taxe d'incitation). Souffrant des prix bas de l'électricité, les grands barrages hydrauliques seront temporairement soutenus. L'enveloppe fédérale en faveur du programme pour l'assainissement énergétique des bâtiments gonflera. (ats/nxp)