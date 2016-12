Depuis plusieurs semaines, il n’y a plus eu de pluie ou de neige abondante en Valais. Les sols sont très secs et dans bien des endroits il n’y a pas de couverture neigeuse en forêt ou sur les surfaces ouvertes. Ces conditions météorologiques sèches, les vents prévus et les températures élevées pour la saison entraînent un danger d’incendie de forêt et en surfaces ouvertes très marqué.

Ces derniers jours plusieurs incendies de forêt et en surfaces ouvertes dans le sud de la Suisse ont dû être maîtrisés par les pompiers. La situation peut s’améliorer en cas de d’importantes précipitations sous quelque forme que ce soit. Le fort danger d’incendie en Valais concerne surtout les régions exposées au soleil en dessous de la limite d'enneigement où il n’y a pas de givre.

Le Canton appelle la population à faire preuve de prudence avec les feux en plein air et les feux d’artifices. L’utilisation des feux d’artifices devrait être effectuée à une distance de sécurité suffisante des surfaces forestières ou sur les lieux prévus à cet effet par la commune. En cas de vent, on renoncera à l’utilisation de feux d’artifices, afin de mettre tout en œuvre pour protéger nos forêts, prairies, surfaces non cultivées, mayens et zones d’habitation des incendies. (Le Matin)